昨年4月に活動を再開した歌手・西野カナの全国アリーナツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』から、6月に行われる埼玉・さいたまスーパーアリーナ追加公演の模様が、9月にWOWOWで独占放送・配信されることが決定した。これを皮切りに、2026年3月までの7ヶ月にわたり、過去のライブ映像やMVコレクションなどを含む特集が展開される。同ツアーは、最新EP『Love Again』(2024年9月18日発売)を携えた内容で、4月の大阪城ホールを皮切りにスタート。5ヶ所10公演はすべて即完売し、追加公演として6月21日、22日に開催されるさいたまスーパーアリーナ公演も大きな注目を集めている。

この『Fall In Love With You Again Tour 2025』に加え、WOWOWでは10月に活動再開ライブ『Kana Nishino Love Again Live 2024』および活動休止前ラストライブ『Kana Nishino Love Collection Live 2019』を放送・配信。その後も、『LOVE it Tour 〜10th Anniversary〜』(11月)、『Kana Nishino Dome Tour 2017 “Many Thanks”』(11月)、『Just LOVE Tour』(12月)など、全10本のライブ映像が順次公開される。また、2026年2月には初の海外ドキュメンタリー『Love Voyage 〜a place of my heart〜』、3月には代表曲のミュージックビデオをまとめた『Music Video Collection』も放送予定。いずれのコンテンツも放送・配信終了後2週間のアーカイブ配信が用意されている。