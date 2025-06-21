°åÎÅÈ¯ÁÛ¤Ç²÷Å¬Èþ¶»¤Ø♡AndBra¤Î¿·ºî¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤¬°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï
¥ï¥¤¥äー¤Ê¤·¤Ê¤Î¤Ë¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É°ÂÄê¤·¤ÆÈþ¶»¥ー¥×♡ÈþÍÆ³°²Ê¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖAndBra¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ö¥é¡Ë¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ìÈÌÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡£Îß·×±þ±ç³Û119Ëü±ßÄ¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤¿Makuake¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢¡ÈÍÉ¤é¤µ¤Ê¤¤¡ßÄù¤áÉÕ¤±¤Ê¤¤¡É¤ò°åÎÅ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£½÷À¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¿·»þÂå¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Makuake¤ÇÏÃÂê¡ª°åÎÅÈ¯ÁÛ¤Î¥Ö¥é¤È¤Ï¡©
²Á³Ê:8,980±ß(ÀÇ¹þ)¢¨Ê£¿ôËç¥»¥Ã¥È³ä°ú³ä¤¢¤ê
¡Ö¥â¥Ã¥º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¬3Ç¯È¾¤«¤±¤Æ¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖAndBra¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ö¥é¡Ë¡×¤Ï¡¢Ë¶»½Ñ7,000·ï°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¥É¥¯¥¿ー¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥×¥í»ëÅÀ¡É¤Î°ìÃå¡£
Makuake¤Ç¤Ï³«»Ï24Ê¬¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë119Ëü±ß°Ê¾å¤Î±þ±ç¹ØÆþ³Û¤òµÏ¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
°åÎÅ¸½¾ì¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÍÉ¤ì¤Ë¤¯¤µ¤È²÷Å¬À¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¥¢¥ï¥ï¥³ー¥ë¤¬¶¦±é¡ªÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¥«¥Ã¥×¥¤¥óÃÂÀ¸
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ê¤Î¤Ë¶Ã¤¤Î°ÂÄê´¶♡
¡ÖÄù¤áÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬À°¤¦¡ª¡×¤ÈSNS¤Ç¤â¹¥É¾¤ÎAndBra¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢12¹àÌÜ¤Ë¤ª¤è¤ÖÆÈ¼«¤Î¹©É×¤È¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤Î¤Ê¤¤ÀÜÃåË¥À½µ»½Ñ¡£
¥Ê¥¤¥í¥ó¡ß¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤¬¡¢Æ°¤¤¤Æ¤â¤º¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Èþ¶»¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯1¿§¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏS～LL¤Þ¤Ç¡£ÆüÃæ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥ó¤Ë¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤âÍê¤ì¤ë°ìÃå¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê♡
AndBra¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢µ¡Ç½À¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ìー¥¹»È¤¤¤ä¥·ー¥à¥ì¥¹»ÅÍÍ¤Ç¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤·¡£
È©¤Ë¿¨¤ì¤ëÌÌÀÑ¤ä¿½ÌÀ¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Î¥Ç¥¤¥êー¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤â¡ý¡£
ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¡É¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Ë¡¢»ä¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤°ìËç¤ò
¥ï¥¤¥äー¤Îµç¶þ¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤âÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÂç¿Í¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖAndBra¡×¡£°åÎÅ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÁÐÊý¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¡¢º£¤³¤½½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¥Ö¥é¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Î²÷Å¬¤µ¤È¡¢Èþ¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë°ìÃå¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©