【東京都議選2025】あなたの街の候補者は？顔写真一覧を見る【板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区】
参院選の前哨戦と位置づけられる東京都議会議員選挙。いまの定数となって以降最多となる295人が立候補し、127議席をめぐって争います。
【候補者の顔写真を見る】板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区
板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区の候補者一覧です。
（候補者氏名、年齢、党派、職業、新現元の順で並んでいます）
◆板橋区
津田郁也 27 日本維新の会 （元）衆院議員秘書 新
宮瀬英治 48 立憲民主党 （元）ベネッセ社員 現
鎌田悦子 52 公明党 （元）小学校副校長 現
河野雄紀 55 自由民主党 （元）衆院議員秘書 現
中山詩都 26 都民ファーストの会 （元）就職情報社員 新
瀧口修央 51 無所属 コンサルタント 新
松田康将 48 自由民主党 （元）衆院議員秘書 現
高沢一基 50 国民民主党 （元）区議 新
竹内愛 48 日本共産党 （元）区議 新
船本優月 33 再生の道 東京電力社員 新
◆練馬区
若旅啓太 35 日本維新の会 （元）和気町議 新
小林健二 55 公明党 （元）衆院議員秘書 現
山口花 28 国民民主党 （元）衆院議員秘書 新
鍋岡幸則 43 諸派 練馬未来の党首 新
上間貴子 49 再生の道 医師 新
柴崎幹男 69 自由民主党 （元）区議長 現
尾島紘平 36 都民ファーストの会 党幹事長 現
小川佳子 57 無所属 （元）区議 新
江崎早苗 39 参政党 建設会社役員 新
戸谷英津子 61 日本共産党 （元）区議 現
村松一希 44 都民ファーストの会 （元）区議 現
田口由理 43 れいわ新選組 （元）病院看護師 新
山加朱美 71 自由民主党 盲人福祉協顧問 現
古山葉子 60 無所属 （元）国際団体役員 新
藤井智教 49 立憲民主党 （元）区議 現
前田太一 39 諸派 自治国党員 新
◆足立区
斉藤真里子 50 日本共産党 党都議団役員 現
発地易隆 49 自由民主党 党都青年局長 現
薄井浩一 65 公明党 （元）区議 現
片岡宏誌 66 再生の道 東大名誉教授 新
後藤奈美 38 都民ファーストの会 党代表代行 現
銀川裕依子 39 立憲民主党 （元）区議 現
久住勇樹 41 無所属 コンサル会社長 新
大竹小夜子 55 公明党 （元）区議 新
恵良康寛 31 再生の道 中小企業診断士 新
榎本二実子 48 自由民主党 建設会社役員 新
金原伴弥 25 諸派 自治国党員 新
◆葛飾区
小川優太 34 都民ファーストの会 （元）区議 新
北口剛士 50 公明党 党都遊説局次長 現
平田充孝 51 自由民主党 （元）区議 現
和泉尚美 63 日本共産党 党都議団幹事長 現
鴇崎直行 35 国民民主党 （元）コンサル社員 新
岩見奈津代 56 再生の道 コンサル代表 新
米川大二郎 57 立憲民主党 （元）区議 現
黒田恒平 37 無所属 生命保険会社員 新
◆江戸川区
竹平智春 59 公明党 （元）区議 現
村上清加 41 日本維新の会 （元）パラ陸上選手 新
天沼浩 63 国民民主党 （元）区環境部長 新
舟橋夢人 59 諸派 自治国党員 新
田之上郁子 55 無所属 （元）区議 現
上田令子 60 無所属 （元）区議 現
山田麻美 44 都民ファーストの会 税理士 新
福岡奈津美 57 再生の道 外資系IT社員 新
宇田川聡史 60 無所属 （元）衆院議員秘書 現
原純子 60 日本共産党 社会福祉士 現