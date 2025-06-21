参院選の前哨戦と位置づけられる東京都議会議員選挙。いまの定数となって以降最多となる295人が立候補し、127議席をめぐって争います。

【候補者の顔写真を見る】板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区の候補者一覧です。

（候補者氏名、年齢、党派、職業、新現元の順で並んでいます）

◆板橋区

津田郁也 27 日本維新の会 （元）衆院議員秘書 新

宮瀬英治 48 立憲民主党 （元）ベネッセ社員 現

鎌田悦子 52 公明党 （元）小学校副校長 現

河野雄紀 55 自由民主党 （元）衆院議員秘書 現

中山詩都 26 都民ファーストの会 （元）就職情報社員 新

瀧口修央 51 無所属 コンサルタント 新

松田康将 48 自由民主党 （元）衆院議員秘書 現

高沢一基 50 国民民主党 （元）区議 新

竹内愛 48 日本共産党 （元）区議 新

船本優月 33 再生の道 東京電力社員 新

◆練馬区

若旅啓太 35 日本維新の会 （元）和気町議 新

小林健二 55 公明党 （元）衆院議員秘書 現

山口花 28 国民民主党 （元）衆院議員秘書 新

鍋岡幸則 43 諸派 練馬未来の党首 新

上間貴子 49 再生の道 医師 新

柴崎幹男 69 自由民主党 （元）区議長 現

尾島紘平 36 都民ファーストの会 党幹事長 現

小川佳子 57 無所属 （元）区議 新

江崎早苗 39 参政党 建設会社役員 新

戸谷英津子 61 日本共産党 （元）区議 現

村松一希 44 都民ファーストの会 （元）区議 現

田口由理 43 れいわ新選組 （元）病院看護師 新

山加朱美 71 自由民主党 盲人福祉協顧問 現

古山葉子 60 無所属 （元）国際団体役員 新

藤井智教 49 立憲民主党 （元）区議 現

前田太一 39 諸派 自治国党員 新

◆足立区

斉藤真里子 50 日本共産党 党都議団役員 現

発地易隆 49 自由民主党 党都青年局長 現

薄井浩一 65 公明党 （元）区議 現

片岡宏誌 66 再生の道 東大名誉教授 新

後藤奈美 38 都民ファーストの会 党代表代行 現

銀川裕依子 39 立憲民主党 （元）区議 現

久住勇樹 41 無所属 コンサル会社長 新

大竹小夜子 55 公明党 （元）区議 新

恵良康寛 31 再生の道 中小企業診断士 新

榎本二実子 48 自由民主党 建設会社役員 新

金原伴弥 25 諸派 自治国党員 新

◆葛飾区

小川優太 34 都民ファーストの会 （元）区議 新

北口剛士 50 公明党 党都遊説局次長 現

平田充孝 51 自由民主党 （元）区議 現

和泉尚美 63 日本共産党 党都議団幹事長 現

鴇崎直行 35 国民民主党 （元）コンサル社員 新

岩見奈津代 56 再生の道 コンサル代表 新

米川大二郎 57 立憲民主党 （元）区議 現

黒田恒平 37 無所属 生命保険会社員 新

◆江戸川区

竹平智春 59 公明党 （元）区議 現

村上清加 41 日本維新の会 （元）パラ陸上選手 新

天沼浩 63 国民民主党 （元）区環境部長 新

舟橋夢人 59 諸派 自治国党員 新

田之上郁子 55 無所属 （元）区議 現

上田令子 60 無所属 （元）区議 現

山田麻美 44 都民ファーストの会 税理士 新

福岡奈津美 57 再生の道 外資系IT社員 新

宇田川聡史 60 無所属 （元）衆院議員秘書 現

原純子 60 日本共産党 社会福祉士 現