【東京都議選2025】あなたの街の候補者は？顔写真一覧を見る【八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市】
参院選の前哨戦と位置づけられる東京都議会議員選挙。いまの定数となって以降最多となる295人が立候補し、127議席をめぐって争います。
【候補者の顔写真を見る】八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市
八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市の候補者一覧です。
（候補者氏名、年齢、党派、職業、新現元の順で並んでいます）
◆八王子市
與倉さゆり 41 参政党 （元）飲食会社員 新
滝田泰彦 43 無所属 （元）三井物産社員 現
両角穣 63 都民ファーストの会 （元）市議 元
須山卓知 44 無所属 （元）府中市議 現
馬場貴大 46 自由民主党 （元）市議 新
青柳有希子 46 日本共産党 （元）市議 現
東村邦浩 63 公明党 党都副代表 現
伊藤祥広 56 自由民主党 （元）市議 現
細貝悠 32 立憲民主党 （元）目黒区議 新
須浪薫 63 再生の道 経営指導会社長 新
伊藤あゆみ 54 無所属 会社員 新
◆立川市
川口恵 59 自由民主党 総合商社員 新
伊藤大輔 50 都民ファーストの会 （元）市議 現
鈴木烈 51 立憲民主党 出版会社長 現
矢田一久 34 無所属 IT会社長 新
◆武蔵野市
尾花山和哉 42 再生の道 製薬会社員 新
松井隆雄 50 国民民主党 飲食店経営 新
笹岡裕子 39 無所属 （元）市議 新
東真理子 59 自由民主党 （元）市議 現
◆三鷹市
山田浩史 40 都民ファーストの会 弁護士 現
亀岡さやか 46 自由民主党 コンサル会社員 新
中村洋 53 立憲民主党 （元）市議 現
林英明 30 無所属 （元）人材紹介社員 新
◆青梅市
中村真奈美 55 自由民主党 コンサル社長 新
森村隆行 51 都民ファーストの会 党代表 現
兵頭秀一 60 無所属 就職支援会社長 新
◆府中市
増山明香 47 自由民主党 （元）市議 現
小山有彦 49 無所属 （元）市議 現
岸慎一郎 57 日本共産党 （元）塾講師 新
村越淳太 42 再生の道 コンサル副社長 新
作本純子 51 無所属 派遣社員 新
◆昭島市
内山真吾 45 都民ファーストの会 （元）市議 現
山花典子 67 無所属 現代美術家 新
松尾将大 36 再生の道 （元）大塚商会社員 新
安保満 63 自由民主党 IT会社長 新