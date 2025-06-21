参院選の前哨戦と位置づけられる東京都議会議員選挙。いまの定数となって以降最多となる295人が立候補し、127議席をめぐって争います。

【候補者の顔写真を見る】渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区

渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区の候補者一覧です。

（候補者氏名、年齢、党派、職業、新現元の順で並んでいます）

◆渋谷区

中田喬士 35 立憲民主党 （元）区議 現

萩原崇 42 再生の道 経営コンサル業 新

中村豪志 49 自由民主党 （元）区議 新

龍円愛梨 48 都民ファーストの会 （元）テレ朝アナ 現

出村浩司 55 無所属 （元）運送会社員 新

◆中野区

荒木千陽 43 都民ファーストの会 （元）党代表 現

石倉弘次郎 27 無所属 （元）部品製造社員 新

出井良輔 51 自由民主党 （元）区議長 新

マエキタミヤコ 61 無所属 広告会社経営 新

奥本和樹 41 再生の道 製薬会社員 新

西沢圭太 45 立憲民主党 （元）衆院議員秘書 現

久保里香 61 公明党 （元）区議 新

◆杉並区

吉田博信 58 諸派 自治国党員 新

青柳充哉 36 再生の道 コンサル役員 新

国崎隆志 43 国民民主党 （元）区議 新

松葉多美子 62 公明党 党都副代表 現

茜ケ久保嘉代子 49 都民ファーストの会 （元）IBM社員 現

佐々木千夏 52 諸派 （元）区議 新

海保杜久麻 30 れいわ新選組 ホンダ社員 新

小松久子 72 東京・生活者ネットワーク （元）区議 元

早坂義弘 56 自由民主党 防災研究所理事 現

松本光博 41 日本維新の会 （元）区議 新

金正則 70 無所属 市場分析会社長 新

大谷司郎 62 日本保守党 IT会社代表 新

増田義彦 67 再生の道 IT会社顧問 新

関口健太郎 33 立憲民主党 （元）区議 現

原田暁 49 日本共産党 （元）区議 現

小澄健士郎 47 再生の道 税理士法人代表 新

小宮安里 49 無所属 （元）衆院議員秘書 現

◆豊島区

本橋弘隆 63 都民ファーストの会 （元）区議 現

谷公代 52 公明党 （元）イトーキ社員 新

米倉春奈 37 日本共産党 党中央委員 現

中村幸信 33 再生の道 公認会計士 新

池田裕一 48 自由民主党 （元）区議長 新

◆北区

駒崎美紀 46 都民ファーストの会 （元）区議 現

大松成 64 公明党 （元）公明新聞記者 現

戸枝大幸 48 自由民主党 （元）区議長 新

坂野美紗子 44 無所属 翻訳業 新

清野恵子 51 日本共産党 （元）区議 新

小沢正人 49 諸派 自治国党員 新

木藤直樹 41 日本維新の会 （元）不動産社員 新

大場宣夫 66 無所属 太陽光発電業 新

◆荒川区

山川裕菜 41 無所属 司法書士 新

小林大志 38 日本共産党 社会福祉士 新

慶野信一 49 公明党 党青年局次長 現

町田高 50 自由民主党 （元）区議長 新

南貴大 37 再生の道 物流会社員 新

斉藤和樹 42 都民ファーストの会 保育施設経営 新