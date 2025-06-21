【東京都議選2025】あなたの街の候補者は？顔写真一覧を見る【西多摩・南多摩・北多摩第1・北多摩第2・北多摩第3・北多摩第4・島部】
参院選の前哨戦と位置づけられる東京都議会議員選挙。いまの定数となって以降最多となる295人が立候補し、127議席をめぐって争います。
【候補者の顔写真を見る】西多摩・南多摩・北多摩第1・北多摩第2・北多摩第3・北多摩第4・島部
西多摩・南多摩・北多摩第1・北多摩第2・北多摩第3・北多摩第4・島部の候補者一覧です。
（候補者氏名、年齢、党派、職業、新現元の順で並んでいます）
◆西多摩
奥泉淳広 56 再生の道 （元）瑞穂町議 新
田村利光 58 自由民主党 車販売会社役員 現
清水康子 58 都民ファーストの会 税理士 現
梶原元 38 諸派 自治国党員 新
角田統領 76 諸派 立憲共和党代表 新
◆南多摩
藤原正範 66 無所属 （元）多摩市議長 新
岩佐行浩 43 無所属 （元）稲城市議 新
遠藤千尋 49 都民ファーストの会 （元）多摩市議 現
渡辺純平 40 再生の道 電力関連会社員 新
小礒明 73 自由民主党 （元）多摩市議 現
◆北多摩第１
土方桂 55 自由民主党 （元）東村山市議長 新
高田清久 49 公明党 党都政策局次長 新
尾崎あや子 66 日本共産党 （元）商工団体職員 現
石井正樹 64 再生の道 施設管理会社員 新
関野杜成 51 都民ファーストの会 （元）東大和市議 現
◆北多摩第２
本橋巧 42 自由民主党 （元）国分寺市議 現
井上愛理 32 国民民主党 （元）横浜消防職員 新
土田浩史 55 再生の道 経営指導会社長 新
岩永康代 53 東京・生活者ネットワーク （元）国分寺市議 現
高橋健司 54 無所属 （元）都立高校職員 新
◆北多摩第３
尾崎大介 51 都民ファーストの会 （元）都議長 現
林明裕 64 自由民主党 （元）調布市議長 現
甲口信明 55 再生の道 再エネ会社員 新
飯田健一 41 公明党 党都青年局次長 新
田中智子 67 日本共産党 党都委員 元
◆北多摩第４
細谷祥子 71 国民民主党 （元）東久留米市議 元
原紀子 59 日本共産党 （元）東久留米市議 現
渋谷信之 56 自由民主党 （元）清瀬市議 現
仲れいこ 36 再生の道 飲食店従業員 新
◆島部
伊藤奨 34 国民民主党 島振興団体代表 新
三宅正彦 53 無所属 （元）衆院議員秘書 現
奥村光貴 25 再生の道 教育団体研究員 新