陸軍創立250周年記念パレードで軍人らが行進する中、自らの誕生日も祝ったトランプ大統領。イランへ直接介入するのだろうか(写真:ブルームバーグ)

「トランプ劇場シーズン2」は、政権発足から5カ月目となる6月を迎えて、いよいよ加速してきた感がある。

かつてないほど効率的なイスラエルの「斬首作戦」

ほかならぬ「13日の金曜日」の早朝、イスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから事態は風雲急を告げている。イスラエルは200機を超える戦闘機を動員し、イランの100カ所以上の軍事拠点を奇襲攻撃した。核開発の関連施設、弾道ミサイル工場などの重要拠点を叩くと同時に、イラン軍の参謀総長、革命防衛隊の司令官、そしてイランの核開発を担う科学者などをピンポイントで殺害することに成功した。

名付けて「ライジング・ライオン作戦」。こんなに効率的な「斬首作戦」はいまだかつて聞いたことがない。作戦の陰には、諜報機関モサドなどによる相当に周到な事前工作があったとみられている。

イスラエルは昨年9月、レバノンのヒズボラに対して、数千台のポケベルを同時に爆発させるという意外な手法で、大打撃を与えたばかりである。「イスラエルはスマホに侵入する能力があるから」という理由で、あえてヒズボラ構成員にローテクのポケベルを持たせていたところ、ひそかに爆発物入りのものが配布されていたのだという。いやもう、何ともおっかない。今のような「地政学リスク」の全盛時代においては、軍事技術のイノベーションが一気に加速するものなのだろうか?

イラン側は直ちに報復攻撃に出た。しかしミサイルやドローンといった「飛び道具主体」の攻撃であり、イスラエル側に一定の被害は出ているものの、その多くはご自慢の防空システム「アイアンドーム」によって撃ち落されている。「タマ」を打ち尽くしてしまったら、そこで手詰まりになるだろう。逆にイラン側は、防空システムを破壊されて制空権を奪われており、イスラエル軍は好きなところを攻撃できるという状態だ。

「自分から外交で解決」と乗り出したトランプ大統領

問題はアメリカの出方である。これだけの攻撃をイスラエルは単独で実施した。ドナルド・トランプ大統領は、記者に聞かれて「知っていた」と答えているので、「イランをやりますよ」という事前通告はあったのだろう(トランプ大統領が見栄を張っている可能性もある)。ただしイスラエル側としては、「アメリカに相談しても、どうせ反対されるだけ」と最初から見切っていた様子。トランプ大統領としては、これは面白いはずがない。

これに先立ち、トランプ大統領はイランとの核協議を再開していた。かつてオバマ政権は2015年に、JCPOAというイランとの多国間の核合意をまとめあげたのだが、トランプ大統領は第1期政権の2018年に離脱してしまった。そのうえで原油輸出や金融取引をめぐる厳しい経済制裁に打って出て、イラン側は完全に態度を硬化させてしまった。

しかるに第2期政権では、トランプ大統領は自分から外交で解決を、と乗り出したのだ。せっかく和平を仲介してやっているのに、ウクライナ戦争もガザ紛争も止められない。だったらイランはどうだろう、と思ったのかもしれない。しかるにネタニヤフ首相は、「そんな手ぬるいことじゃダメです」と強硬手段に訴えたわけである。

ちょうどカナダのアルバータ州カナナスキスでは、6月15日夜からG7サミットが始まるところであった。

しかしトランプ大統領は心ここに在らず。とてもじゃないが、世界経済や貿易問題を論じているような心境ではない。石破茂首相との日米首脳会談においても、関税交渉は前進できなかった。これはまあ、致し方ないだろう。韓国のイ・ジェミョン大統領やインドのナレンドラ・モディ首相のように、「トランプ大統領と関税で直談判」するつもりでカナダに乗り込んできたのに、「会えなかった」首脳もいたくらいなのだ。

トランプ大統領は16日の日程は最後まで付き合ったが、夜にはカナダを去ってワシントンに舞い戻った。ホワイトハウスのシチュエーションルームで事態を分析し、ベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談する。心はすでに米軍によるイラン攻撃の検討に傾いている。

イスラエル軍は、ナタンツの核濃縮施設を破壊することに成功した。地下部分は残っているものの、IAEAによれば深刻な損傷を与えたらしい。問題は地中深くに埋設されているフォルドゥの核施設である。ここを無力化しないと、「イランの核開発」を終わらせたことにならない。それはイスラエルが保有する武器では不可能である。

「抑止力回復」か、「体制転換までは踏みこむな」か

ただし、米軍が持つ地中貫通弾「バンカーバスター」と、それを運ぶことができるB2戦略爆撃機を投入すれば、フォルドゥ地下の核施設を破壊できるかもしれない。そしてイランの核開発を完全に止めることができれば、これは歴代の政権が成し遂げられなかった快挙(レガシー)ということになる。

トランプ大統領がイラン攻撃の誘惑に駆られるのは、イスラエルの勝ちっぷりがあまりにも際立っているので、「これなら米軍が参戦しても大丈夫」という思惑もあるのだろう。中東には米軍基地がたくさんあるので、そちらでイランの報復攻撃を受ける恐れもあるのだが、これだけ形勢が大差であればリスクは小さいのではないか。だったらここは、「バスに乗り遅れるな」という打算も成り立つところである。

国内メディアの反応を概観すると、「イラン討つべし!」と威勢がいいのは保守派のウォール・ストリート・ジャーナル紙である。6月18日の社説”Iran Is Trump’s Deterrence Moment”(トランプ氏はイラン問題で抑止力を取り戻すべき)では、「これはアメリカに敵対する勢力に攻撃を仕掛ける好機である。バイデン前大統領が2021年にアフガン撤退で残した負の遺産を一掃し、米軍は抑止力を取り戻せ」と言う。昔懐かしいネオコン的な論調だ。

これに対し、ワシントンポスト紙の6月16日社説は、「後のことをよくよく考えよ」と説く(Bomb Iran?Trump needs to think about what happens next.) 。いわく、イランのレジームチェンジにまで踏み込むことは危険である。リビアやアフガニスタンがそうだったように、武力で政権を倒すことはできても、正統で穏健な政権を打ち立てるのは困難だ、と言う。リベラル派から中道派の意見はこちらが多くなる。

この問題に対して、トランプ支持層の意見が分裂している点が興味深い。「MAGA派」と呼ばれるアメリカ第一主義者たちは、「イスラエルが始めた戦争なんだから自力でやらせればいい、アメリカが手伝う必要なんてない」と冷たい態度である。これに対し、イスラエル支持のタカ派は、「米軍はイラン爆撃に参加せよ」と主張する。「福音派」と呼ばれる宗教的右派が、この意見に賛同していることは言うまでもない。

以前にもご紹介した通り、現トランプ政権の安全保障観は3つのグループに分かれている。

プライマシスト(優越主義者):マルコ・ルビオ国務長官、マイケル・ウォルツ前国家安全保障担当補佐官など〜アメリカは覇権国として世界ににらみを利かせるべし

プライオリタイザー(優先主義者):エルブリッジ・コルビー国防次官など〜アメリカの力は相対的に低下しており、欧州や中東からは手を引き、アジアに注力すべし

レストレイナー:(抑制主義者)JDヴァンス副大統領、トゥルーシー・ギャバード国家情報長官など〜アメリカは対外不介入主義でよく、自国防衛だけに専念すべし

今回は「アメリカの覇権重視」が根強い

これまでトランプ政権では、のレストレイナーが圧倒的な勢力だと思われていたのだが、今回の事態では、,離廛薀ぅ泪轡好箸皸娚阿蛤強いようである。代表的な孤立主義者としては、テレビキャスターのタッカー・カールソンや第1次トランプ政権で首席戦略官を務めたスティーブ・バノンなどが有名だが、彼らは政権内に居ないこともあってそこまで影響力は強くない。他方、議会にはテッド・クルーズ上院議員のような親イスラエル派の有力者が健在なのである。

面白いことに、レストレイナーの右代表と思われていたJ・D・ヴァンス副大統領が、Xに長文を寄稿して、「トランプ大統領は、以前からイランの核保有を認めないと言っていた」などと側面援護に回っている。察するに、自身がMAGA派の抗議を受けているのであろう。

なにより、最強のレストレイナーと見られていたトランプ大統領自身が、今ではかなりイラン攻撃に前のめりになっている。トランプ大統領はこれまで「平和主義者」とは言えないまでも、明確な「反戦主義者」であった。それが突如として、中東への軍事介入を志向しているのは、いささか危なっかしく思われてならない。

過去の外交批判のはずが・・・・・・中東でも「TACO」が賢明

トランプ大統領、第2期政権で初の外遊先としてサウジアラビアを訪問し、5月13日のリヤド演説では過去のアメリカ外交を強烈に非難した。ジョージ・W・ブッシュのような新保守主義と、バラク・オバマのようなリベラル派の介入路線が、ともに中東地域に課題を残したのだと。思えば「イラク戦争」も「アラブの春」も、中東にとってはろくなことはなかった。

トランプ大統領を迎えたサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子などは、「よくぞ言ってくれました」と大喜びだったことだろう。しかしここへ来て、トランプ政権が中東で軍事力を行使して、既存の秩序を大きく壊してしまうかもしれない。筆者も不穏なものを感じるところである。

マーケットには、トランプ大統領に対する「TACO」というあだ名がある。" Trump Always Chickens Out"(トランプはいつも最後はビビる)の頭文字をとっていて、不名誉な物言いではあるけれども、中東でも「TACOする」ほうが結果的にはいいのではないだろうか。

(かんべえ(吉崎 達彦) : 双日総合研究所チーフエコノミスト)