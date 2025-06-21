Îµ²¦ÀïËÜÀï£²£µÆü³«Ëë¡ÄÄ©Àï¼ÔÁè¤¤¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ëÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡Ö±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬ËÜÌ¿¡¢»³²¼¿ôµ£»°ÃÊ¤ÎÎÏ¤Ï´ý»Î¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°Ì¡×
¡¡¾´ý¤ÎÂè£³£¸´üÎµ²¦Àï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÊËÜÀï¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë´ý»Î£±£±¿Í¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢£²£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º£´ü¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¾ïÏ¢¤Î¥È¥Ã¥×´ý»Î¤ä±©À¸À¤Âå¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¾©Îå²ñ»°ÃÊ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£±ÊÀ¤Îµ²¦¤Î»ñ³Ê³ÍÆÀ¤¬¤«¤«¤ëÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¤Ë¡¢Ä©Àï¸¢Áè¤¤¤ÎÅ¸Ë¾¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¸²½Éô¡¡À±ÌîÀ¿¡Ë
£³£°ºÐÁ°¸å¡¢½¼¼Â´ü¤ÎÀ¤Âå¤¬½¸¤Þ¤ë
¡¡¡½¡½ËÜÀï½Ð¾ì¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Æ£°æ¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¡¢¶áÆ£È¬ÃÊ¡¢È¬Âå¼·ÃÊ¡¢¹â¸«¼·ÃÊ¤È¡¢£³£°ºÐÁ°¸å¤Î°ìÈÖ½¼¼Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¿¹Æâ¶åÃÊ¤ò»Ï¤á¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¡¹¤âËÜÀï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î£±£°Âå¡¢»³²¼»°ÃÊ¤¬¤É¤ì¤À¤±³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤âÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½º¸¤Î»³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ£°æ¡¡¤Þ¤º¤Ï»³²¼»°ÃÊ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È¡£½éÀï¤¬Ã«¹ç»ÍÃÊ¤Ç¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»³²¼¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿¶¤êÈô¼ÖÂÐºö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¾¡¤Á¿Ê¤à¤È¡¢ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¡¢¿¹Æâ¶åÃÊ¡¢¾¾ÈøÈ¬ÃÊ¡¢È¬Âå¼·ÃÊ¤¬ÅÐ¾ì¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´ýÉ÷¡¢¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ëÊý¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¾´ý¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½±¦¤Î»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ£°æ¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°´üÄ©Àï¼Ô¤Ç£±ÁÈ£²°Ì¤Îº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¡£º£´ü¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤ò¸«¤Æ¤â½¼¼Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÀï¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï£²ÁÈÍ¥¾¡¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤Ç¤âÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î£²¿Í¤¬¼´¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¶áÆ£È¬ÃÊ¡¢¹â¸«¼·ÃÊ¤â¶áÇ¯ÆÃ¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌÚÂ¼¶åÃÊ¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Ä©Àï¸¢Áè¤¤¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡£
¡¡Æ£°æ¡¡º£´ü¤âÍ½ÁÛ¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÌ¿¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££²ÁÈ¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾´ýÀï¤Ç¤Î³èÌö¤â´Þ¤á¤ÆÈó¾ï¤Ë½¼¼Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤âÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¼õ¤±¤Îµ»½Ñ¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¹¶¤á¤Î±Ô¤µ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁªÂò»è¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤âÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ÂÐ¹³¤Ï¡£
¡¡Æ£°æ¡¡ÂÐ¹³¤Ï£±ÁÈÍ¥¾¡¤ÎÈ¬Âå¼·ÃÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤Ç¤â»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ÆÆ²¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£´ÁêÅö¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡½¡½»³²¼»°ÃÊ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¡£
¡¡Æ£°æ¡¡¼ÂÎÏ¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢´ý»Î¤ÎÃæ¤Ç¤â¾å°Ì¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÆÃ¤Ë½ªÈ×ÎÏ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££µÁÈÍ¥¾¡¤Ê¤Î¤ÇÄ©Àï¤Ë¤Ï±ó¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¡£¤³¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¡¢»³²¼»°ÃÊ¤Î¾´ý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤µ¤é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½ËÜÀï¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡Æ£°æ¡¡»ä¤Ï´ðËÜÅª¤ËÄ©Àï¼Ô¤ÎÊý¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ì´ÑÀï¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£´ü¤â¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤¯´ÑÀï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¡¢Á°´üÄ©Àï¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¤¬ÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤Î¾´ý
¡¡¡½¡½º£´ü¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤Î°õ¾Ý¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï£±ÁÈ¤«¤é¡£
¡¡Æ£°æ¡¡¤ä¤Ï¤êÍ¥¾¡¤·¤¿È¬Âå¼·ÃÊ¤Î³èÌö¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ø¤·²ó¤·¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ²¡¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¡£Á°´üÄ©Àï¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤âÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½·è¾¡¤ÏºòÇ¯¤Î£Á£Â£Å£Í£ÁÃÏ°èÂÐ¹³Àï½à·è¾¡Âè£µ¶É¡¢Æ£°æÎµ²¦¡½º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊÀï¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾´ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¶É¤Ï¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¼ê°ì¼êÇ»Ì©¤Ê»Ø¤·¼ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¶Ì¤¬Çö¤¤·Á¤Ç¡¢¹¶·â¤ÎÈ¿Æ°¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£²ÁÈ¤Ïº£Ç¯ÅÙÂç³èÌö¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¡¢½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°Àï¤Ç¤âÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¤·¤¿¡£±©À¸¶åÃÊ¤È¤Î½à·è¾¡¡¢¹â¸«¼·ÃÊ¤È¤Î·è¾¡¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²÷¾¡¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÂÐ¶É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤âÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¼ã¼ê¼ÂÎÏ¼Ô¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿£³ÁÈ·è¾¡¤Ï¡¢¶áÆ£È¬ÃÊ¤¬¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¡¡¶áÆ£È¬ÃÊ¤Ï½ç°ÌÀï¤Ç¤â£Áµé¤Ë¾ºµé¤·¡¢½¼¼Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉþÉô¼·ÃÊ¤È¤Î·è¾¡¤ÏÃíÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÆ£È¬ÃÊ¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÌðÁÒ¤«¤é½Å¤¿¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·Åª³Î¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤¿°ì¶É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£´ÁÈ¤Ç¤ÏÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°Àï½éÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ£°æ¡¡·è¾¡¤ÏÁê³Ý¤«¤ê¤Ç½øÈ×¤«¤é¹½ÁÛÎÏ¤ÎÌä¤ï¤ì¤ë¾´ý¤Ç¤·¤¿¡£ÀÐÅÄÏ»ÃÊ¤¬±¦¶Ì¤«¤é£´¶Ú¤Î°Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬Åª³Î¤Ê¹½ÁÛ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«»ö¤Ë²¡¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢£µÁÈ¤Ç¤Ï»³²¼»°ÃÊ¤¬¾©Îå²ñ°÷¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆËÜÀï½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¡¡»³²¼»°ÃÊ¤ÏÎÏÀïÇÉ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ãæ½ªÈ×¤ÎÎÏ¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤¹¾´ý¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£·è¾¡¤Ï½øÈ×¤Ç¤¦¤Þ¤¯¹¶¤á¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢Í¥°Ì¤ò³ÈÂç¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï±Ô¤¯·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½£¶ÁÈ·è¾¡¤Ï¸Å¿¹¸ÞÃÊ¤ÈÃ«¹ç»ÍÃÊ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´é¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¡¡¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤Áê¿¶¤êÈô¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ½ªÈ×¤Ï¸Å¿¹¸ÞÃÊ¤¬Í¥Àª¤Ç¤·¤¿¤¬·è¤á¤¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÏÃ«¹ç»ÍÃÊ¤¬°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤ÆÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÂåÌï¼·ÃÊ¤Î¹¥¶É¡Ä¡ÖÃ¸¡¹¤Èµ÷Î¥¤òµÍ¤á¡×Îµ²¦·Ð¸³¼Ô¤Î¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊ¤òÇË¤ë
¡¡º£´ü¤Î¹¥¶É¤È¤·¤Æ¡¢Æ£°æÎµ²¦¤Ï£±ÁÈ£²²óÀï¤ÎÈ¬Âå¼·ÃÊ¡½¹À¥¾Ï¿Í¶åÃÊÀï¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Àï·¿¤ÏÁê´çÌÚ¡Ê¤¬¤ó¤®¡Ë¡£ºòÇ¯¤ÎÄ«ÆüÇÕ¡¢ËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡½º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊÀï¤ÈÆ±¤¸½Ð¤À¤·¤Ç¡¢¸å¼ê¤«¤éÊÑ²½¤·¤ÆÀè¹¶¤·¡¢È×ÌÌÁ´ÂÎ¤ÇÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸·Ì©¤Ë¤Ï¤ä¤äÌµÍý¤Ê»Å³Ý¤±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬Àµ³Î¤ÊÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ãæ±û¤Ç³Ñ¤È¶ä·Ë¤Î£²Ëç´¹¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¼ê¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤éÃ¸¡¹¤Èµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ë»Ø¤·²ó¤·¤¬¼Â¤ËÈ¬Âå¼·ÃÊ¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ£°æÎµ²¦¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¢¤£µ»Í·Ë¤ÈÀßÃÖ¤·¤¿Âè£±¿Þ¤Ï¼¡¤Ë¢¤£´Ï»Êâ¤Ê¤É¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢È¬Âå¼·ÃÊ¤ÏÆ²¡¹¤È¢¥£¹»°ÊâÀ®¡£°Ê²¼¢¤£´Ï»Êâ¢¥£³È¬¶ä¢¤£·Ï»Êâ¢¥£¸È¬³Ñ¢¤£¸¼·Êâ¢¥Æ±¶â¢¤£¶Ï»Êâ¤È²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¢¥£²»ÍÈô¢¤£²»°Êâ¢¥£²¼·Èô¡ÊÂè£²¿Þ¡Ë¤Ç¡¢Èô¼Ö¤Î²£Íø¤¤òÀ¸¤«¤·¤¿´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÊâ¤ò¼è¤Ã¤Æ¢¥£²¼·Èô¤Ï¹¥·Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢È¬Âå¼·ÃÊ¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼çºÅ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡¡ÆÃÊÌ¶¨»¿¡áÌîÂ¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¶¨»¿¡áÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¡¢£Õ£Á£Ã£Ê¡¢¤¢¤ó¤·¤óºâÃÄ¡¢ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ