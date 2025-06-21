¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢Ê¡²¬¡¦Å·¿À¤ÇÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ø¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÖÂëº×¡×¤¬¡ÖÅ·¿À²Æ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¥¿¥Ã¥°
¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï20Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÌò½êÀ¾Â¦¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅ·¿À²Æ¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ÖÂëº× SUMMER¥µ¥Þ¡¼ BOOST¥Ö¡¼¥¹¥È meets¥ß¡¼¥Ä Å·¿À²Æ¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÂëº× SUMMER BOOST¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢Íè·î24Æü¤Ë¤ÏàÁ°Ìëº×¡¢¡ÖÂëº×¡×ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë8·î3Æü¤Ë¤Ïà¸åÌëº×á¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£Á°Ìëº×¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤à¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¡×¤Î¤¢¤é¤¿¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢DJ¥À¥¤¥Î¥¸¡¦ÂçÃ«¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¸åÌëº×¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¸¶¸ý¤¢¤¤Þ¤µ¤ÎMC¤òÌ³¤á¡¢DJÏÂ¤â½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦²ÈÆþ¥ì¥ª¤¬ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡²ÈÆþ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î²Æ¡¢ÃÏ¸µÊ¡²¬¡¢Å·¿À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤òÄÌ¤·¤Æ´¬¤µ¯¤³¤ë¿§¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¤½¤Ð¤Ë»ä¤Î²»³Ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤ì°Ê¾å¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Æ°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¢¡Âëº× SUMMER BOOST¤È¤Ï¡©
¡¡Ìîµå¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¤Î¤Þ¤Á¤¬¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë²Æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥É¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç²»³Ú¤ä¤ª¾Ð¤¤¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Î¤Þ¤Á¤ò·Ò¤°¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Æ®»Ö¤È¹âÍÈ´¶¤òÉ½¤¹ÎÏ¶¯¤¤¡Ö¥«¥Á¥É¥¥ì¥Ã¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÆþ¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£