ジェームズ・ガン監督がアメコミ史上最も歴史のあるヒーロー「スーパーマン」の完全新作映画『スーパーマン』が、7月11日に日米同時公開される。“Filmed For IMAX”として最新技術のIMAX独自カメラで撮影された本作。既に決定しているIMAXに加え、プレミアムラージフォーマットのDolby Cinema、4DX 、ScreenXでの上映が決定した。普段はクラーク・ケントとして大手メディアであるデイリー・プラネット社の新聞記者として平凡に働き、その正体を隠しているスーパーマン。自由自在に空を飛び回り、全てを打ち砕く圧倒的なパワーで人々を救い続けるが、やがて誰にも止めることができない無尽蔵なヒーロー活動を問題視する声が世間から上がり始める。さらに、スーパーマンを人類の脅威と考える最高の頭脳を持った大富豪レックス・ルーサー(演:ニコラス・ホルト)が、スーパーマンを精神的にも肉体的にも追い詰めていく。

上映形式は、IMAX(2D字幕)/2D(字幕・吹替)/ドルビーシネマ(2D字幕) /ドルビーアトモス(2D字幕)/4D(2D字幕/吹替)/ScreenX(字幕/吹替)。スーパーマン役を務めたデイビッド・コレンスウェットは本作について、「この映画には人々の“憧れ”や“理想”が詰まっているんだ。監督のジェームズ・ガンが創り上げたものはただのコミックの映画化ではない。この作品を観ると、まるで素晴らしいコミックブックの世界をそのまま大画面で再生しているような感覚になる。この感覚をコミックの小さなページではなく、巨大なスクリーンの目の前で体験できることこそが、ファンにとって一番ワクワクするところじゃないかな」と語っている。極力CGに頼らないことで知られるジェームズ・ガン監督による、スーパーマンの戦いを、IMAXのほか多彩な上映形式で見届けよう。■スーパーマン映画の旧作をテレビで放送ジェームズ・ガン監督による完全新作『スーパーマン』の劇場公開を記念して、歴代の「スーパーマン」映画のテレビ放送が決定。2013年公開、クリストファー・ノーラン製作×ザック・スナイダー監督作『マン・オブ・スティール』(主演:ヘンリー・カヴィル)がBS-TBSで7月1日午後9時より放送。1978年公開、クリストファー・リーヴ主演の大ヒットスーパーヒーロー超大作『スーパーマン 劇場版 4K版』がNHK BSプレミアム4Kで7月5日午後9時より放送される。共演はジーン・ハックマン、マーロン・ブランド。(C) &TM DC(C)2025 WBEIIMAX is a registered trademark of IMAX Corporation.Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories