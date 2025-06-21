¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¢ª¡Ø¶»¸µ¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡©¡Ä¡Ä¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Þー¥¯¡Ù¤¬2Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¹¬±¿¤ò¸Æ¤ÖÇ¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×
X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¹õÇ¤µ¤ó¤¬¾å¤ò¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëÇò¤¤¶»¸µ¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª²Ä°¦¤é¤·¤¤"¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Þー¥¯"¤Ë2Ëü6000·ï°Ê¾å¤â¤Î¹âÉ¾²Á¤¬¤Ä¤¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í♡¡×¡Ö¤ªÌÜ¡¹¤¬´Ý¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤é¤·¤¤¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¹õÇ¢ª¡Ø¶»¸µ¡Ù¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡©¡Ä¡Ä¡Û
¹õÇ¤¬¾å¤ò¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¯¤í¤Í¤³¤Î¤¸¤¸¡Ù¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ÒÇ¤Îº¢¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¹õÇ¤Î¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¤¬°¦¾ð¿¼¤¤»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ÆÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ä¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÇÃæ¡¢¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¤¬¾å¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¾å¤²¤¿½Ö´Ö¡¢¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¶»¸µ¤ÎÇò¤¤¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þー¥¯¤¬¤Þ¤ë¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£
Ìë¶õ¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÅùÀ±¤Îµ±¤¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¤¤¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹õÇ³¦·¨¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Þー¥¯¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤ò±¿¤Ó¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª
¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Þー¥¯¤¬ÂçÈ¿¶Á
¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¾å¤²¤ë¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¤Î¶»¸µ¤Ë¸«¤¨¤¿Çò¤¤¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Þー¥¯¤Ï¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í♡¡×¡Ö¤ªÌÜ¡¹¤¬´Ý¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Þー¥¯¤À¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¶»¤È¤ªÊ¢¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¶»¸µÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ª»ÑÉÕ¤¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Þー¥¯¤â¹õÇ¤µ¤ó¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡ª
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¯¤í¤Í¤³¤Î¤¸¤¸¡Ù¤µ¤Þ¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¹õÇ¤Î¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤äÀ®Ä¹µÏ¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¡¹¡¢»ÒÇ¤Îº¢¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤óÛ©¤¯³èÈ¯¤Ê»ÒÇ¤«¤é¥Ä¥ó¥Ä¥ó¥Ç¥ì¥Ä¥ó¤Ê»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë´Å¤¨¤ÆÅ¬ÅÙ¤Ë¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ëÇ¤µ¤ó¤é¤·¤µÁ´³«¤Ê¹õÇ¤µ¤ó¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤òÃí¤¬¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¯Ç¤µ¤ó¤é¤·¤µÁ´³«¤Çµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¸¥¸¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤¯¤í¤Í¤³¤Î¤¸¤¸¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤·¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£