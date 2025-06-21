º£·î28Æü¤Î²þÀµÉ÷±ÄË¡»Ü¹ÔÁ°¤ËÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ä²£ÉÍ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¡¡·Ù»ëÄ£¤ä¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬Å¹Â¦¤Ë²þÀµÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ
º£·îËö¤Ë²þÀµÉ÷±ÄË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¤¤Î¤¦·Ù»¡¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Ë°ìÀÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Ï·Ù»ëÄ£¤Î·Ù»¡´±¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤äÀÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É235Å¹ÊÞ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢±Ä¶È¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é²þÀµÉ÷±ÄË¡¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¹¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤é¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤â²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤Î°ËÀªº´ÌÚÄ®¤Ê¤É¤Ç¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ìÀÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢·òÁ´¤Ê±Ä¶È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°¼Á¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½÷ÀµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â³Û¤Ê»ÙÊ§¤¤¤òÀÁµá¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤ËÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·îËö¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë²þÀµÉ÷±ÄË¡¤Ç¤Ï¡¢¢§Îø°¦´¶¾ð¤Ë¾è¤¸¤¿½÷ÀµÒ¤Ø¤Î¹â³ÛÀÁµá¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¿§Îø±Ä¶È¡É¤ä¡¢ÉÔÅö¤ÊÇä³Ý¶â¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¡¢¢§ÀÉ÷Â¯Å¹¤¬¥Û¥¹¥È¤Ê¤É¤«¤é½÷À¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£