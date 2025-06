現在、BE:FIRSTは初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』の真っ最中。そして、その裏側を収めた「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Vlog Part 1 [Vlog #12]」がグループの公式YouTubeで6月14日に公開された。

(関連:【動画あり】BE:FIRSTのワールドツアーの模様を伝えるVlog)

同動画は、ロサンゼルス、サンフランシスコでの観光の様子や舞台裏が収められたもの。羽田空港で最後の日本食を食べるところから動画が始まっており、ロサンゼルスに到着すると早速ランチタイム。メンバー同士で時折シェアしながら、ボリュームたっぷりのサンドウィッチを美味しそうに食べると、次はショッピングへと繰り出す。それぞれ気になる洋服をチェックし、次に訪れたのはハリウッド。ハリウッド・ミュージアムに入ると、SOTAは「コービー・ブライアントです。次、こっち。ドウェイン・ジョンソン! 『ワイスピ』(『ワイルド・スピード』)大好きなので、アツいです」とテンション高く人形を紹介していく。そして最後に「そしてこれ、カミムラ・レオです」とマネキンに扮したLEOを映していた。

翌日は、カリフォルニアのディズニーランドへ。ここでもメンバーたちは楽しそうにフードを食べたり、はしゃいで踊ったり、ゲームやアトラクションを楽しんだり。こうして見ると、ほとんどがダンス、食事、メンバー同士のじゃれ合い、いずれかのシーン。どれも自然体な彼らの姿で、世界各国を楽しみながらツアーをしていることが伝わってくる。

一方で、リハーサルやロサンゼルスのダンススタジオ「Movement Lifestyle」ではレッスンをしている場面も。彼らのパフォーマンスがどうやって作られているか、彼らがダンススキルをどうやって磨いているのかなども動画から垣間見ることができる。加えて、SOTAとRIEHATAが中心となって制作されたダンスコラボステージのための楽曲「Back On The Stage」のダンスビデオの撮影をしているシーンもあった。そんな同動画では、メンバー自身も楽しみながらワールドツアーをまわっていることが伝わってくる。

その他にも、TikTokではワールドツアーでまわった各地での動画がアップされている。「Back On The Stage」のシューティングの現場ではダンサーたちとともにSOTAが踊っていたり、ロンドンやパリなどでメンバーたちが「GRIT」を踊ったり。また、X(旧Twitter)では「BE:FIRST checking in from ◯◯」と、ワールドツアーで訪れた各都市で撮影されたメンバーの写真が投稿されている。こうして、こまめに各SNSが更新されるため、ワールドツアーに直接足を運べなくても日本国内から彼らの動向をチェックすることができるのが嬉しい。ファンはさまざまな形で、BE:FIRSTのワールドツアーに参加できるというわけだ。

そんなワールドツアーもいよいよ終盤。この経験が彼らをアーティストとしてさらに成長させるであろうことは間違いないはずだ。最終日となる7月5日のシンガポール公演まで、怪我なく、そしてBE:FIRSTたちが楽しんでパフォーマンスできることを願いたい。

(文=高橋梓)