¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡ÖÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¹ßÈÄ¡¡Æü¥Æ¥ìÉÔ²Ä²ò²ñ¸«¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¡×¤Ç¾ÜºÙÌÀ¤«¤µ¤º¡¡Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¡Ö¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×Ï¢È¯
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¡Ê£¶£³¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£°¡Ë¤¬²áµî¤ËÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¢¸å£·¡¦£°£°¡Ë¤Î¹ßÈÄ¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££´£¶¼Ò£·£¶¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÛÍÍ¤Ê²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±»þ´Ö£²£³Ê¬¤Ë¤âµÚ¤ó¤À²ñ¸«¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ²Ä²ò¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï»öÂÖ¤ò¡Ö¿¼¹ï¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¡×¤òÍýÍ³¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¼ÒÄ¹¼«¤éÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö£³£°Ç¯¶á¤¯°¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬¿½¤·¾å¤²¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢»õÀÚ¤ì¤Ï°¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÈ¯É½¤è¤ê¤âÀè¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î²ñ¸«¡£Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²áµî¤ËÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾åÌäÂê¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¹ñÊ¬¤¬¡ÖÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤äË½ÎÏÃÄ´Ø·¸¤È¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´°Á´ÈÝÄê¡£¼Ò°÷¤Î½èÊ¬Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤ÎÈ¯À¸»þ´ü¤ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ï°ìÀÚÅú¤¨¤º¡£Â»³²Çå½þ¤ä·º»ö¹ðÁÊ¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢ÌäÂê¤Ï¡Ö·ºË¡¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ë»öÂÖ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡Ö³ÐÃÎ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ê¹ñÊ¬¤Î¡Ë¹ßÈÄ¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È¸À¤¦¤Û¤É½Å¤¤ÆâÍÆ¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£ÀâÌÀ¤ÎÌ·½â¤äÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤âÈÝ¤á¤º¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ö¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢³ÐÃÎ¤«¤é¤ÎÂÐ±þ¤Ï¿×Â®¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£µ·î£²£·Æü¡£ÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ÏÂè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ·èÄê¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Ç¾µÇ§¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶µ·±¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²²Â¬¤¬¹¤¬¤ë´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡Ö»ö°Æ¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊó³È»¶¤ÎÊý¤¬¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ê¹¤¼ê¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¿Ìä¤ò»Ä¤·¤¿ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê²ñ¸«¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Ê¡ÅÄ»á²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡¡£µ·î£²£·Æü¤Ë³ÐÃÎ
¡¡¢£¶·î£±£¸Æü¤Ë¹ñÊ¬¤Ë¹ßÈÄÄÌÃ£
¡¡£·º»ö¹ðÁÊ¤Î°Õ»×¤Ê¤·
¡¡¤È¿¼Ò¡¦Ë½ÎÏÃÄÍí¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¥Æü¥Æ¥ì¼Ò°÷¤Î½èÊ¬¤Ê¤·
¡¡¦£Ô£Ï£Ë£É£ÏÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ØÍ¿¤Ê¤·