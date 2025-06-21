NY市場で伝わった発言・ニュース



経済指標

【カナダ】

＊鉱工業製品価格（5月）21:30

結果 -0.5%

予想 N/A 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)

結果 -0.4%

予想 N/A 前回 -3.3%（-3.0%から修正）（原材料価格指数・前月比)



＊小売売上高（4月）21:30

結果 0.3%

予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)

結果 -0.3%

予想 0.4% 前回 -0.8%（-0.7%から修正）（コア・前月比)



【米国】

＊フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30

結果 -4.0

予想 0.0 前回 -4.0（フィラデルフィア連銀景況指数)



＊景気先行指数（5月）23:00

結果 -0.1%

予想 -0.1% 前回 -1.4%（-1.0%から修正）（前月比)



【ユーロ圏】

＊消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00

結果 -15.3

予想 -15.0 前回 -15.2（ユーロ圏消費者信頼感)



発言

＊ウォラーFRB理事

利下げをそれほど長く待つ必要はないと考える

労働市場は良いが、２０２２年当時ほど強くはない

大きなショックあれば、利下げを一時停止する可能性

早ければ７月会合で利下げの可能性ある

労働市場が大幅に悪化するまで利下げを待ちたくない

関税の全てがインフレに波及するわけではない



＊イラン高官

イランがウラン濃縮の制限について議論する用意がある

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