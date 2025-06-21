NY市場で伝わった発言・ニュース
NY市場で伝わった発言・ニュース
経済指標
【カナダ】
＊鉱工業製品価格（5月）21:30
結果 -0.5%
予想 N/A 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
結果 -0.4%
予想 N/A 前回 -3.3%（-3.0%から修正）（原材料価格指数・前月比)
＊小売売上高（4月）21:30
結果 0.3%
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
結果 -0.3%
予想 0.4% 前回 -0.8%（-0.7%から修正）（コア・前月比)
【米国】
＊フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30
結果 -4.0
予想 0.0 前回 -4.0（フィラデルフィア連銀景況指数)
＊景気先行指数（5月）23:00
結果 -0.1%
予想 -0.1% 前回 -1.4%（-1.0%から修正）（前月比)
【ユーロ圏】
＊消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
結果 -15.3
予想 -15.0 前回 -15.2（ユーロ圏消費者信頼感)
発言
＊ウォラーFRB理事
利下げをそれほど長く待つ必要はないと考える
労働市場は良いが、２０２２年当時ほど強くはない
大きなショックあれば、利下げを一時停止する可能性
早ければ７月会合で利下げの可能性ある
労働市場が大幅に悪化するまで利下げを待ちたくない
関税の全てがインフレに波及するわけではない
＊イラン高官
イランがウラン濃縮の制限について議論する用意がある
経済指標
【カナダ】
＊鉱工業製品価格（5月）21:30
結果 -0.5%
予想 N/A 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
結果 -0.4%
予想 N/A 前回 -3.3%（-3.0%から修正）（原材料価格指数・前月比)
＊小売売上高（4月）21:30
結果 0.3%
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
結果 -0.3%
予想 0.4% 前回 -0.8%（-0.7%から修正）（コア・前月比)
【米国】
＊フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30
結果 -4.0
予想 0.0 前回 -4.0（フィラデルフィア連銀景況指数)
＊景気先行指数（5月）23:00
結果 -0.1%
予想 -0.1% 前回 -1.4%（-1.0%から修正）（前月比)
【ユーロ圏】
＊消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
結果 -15.3
予想 -15.0 前回 -15.2（ユーロ圏消費者信頼感)
発言
＊ウォラーFRB理事
利下げをそれほど長く待つ必要はないと考える
労働市場は良いが、２０２２年当時ほど強くはない
大きなショックあれば、利下げを一時停止する可能性
早ければ７月会合で利下げの可能性ある
労働市場が大幅に悪化するまで利下げを待ちたくない
関税の全てがインフレに波及するわけではない
＊イラン高官
イランがウラン濃縮の制限について議論する用意がある