【一番くじ ゴジラ 大怪獣列伝G】 6月21日 順次発売 価格:1回900円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ゴジラ 大怪獣列伝G」を6月21日より順次発売する。価格は1回900円。

本商品は、「ゴジラ」シリーズに登場する怪獣をモチーフにした一番くじ。A賞は「酒井ゆうじ超絶造形コレクション」より、「ゴジラVSキングギドラ」でゴジラがキングギドラと初めて対峙したシーンをイメージした姿を立体化。B賞は、新たなシリーズ「酒井ゆうじプロデュースコレクション」より「ゴジラVSモスラ」のモスラ幼虫が立体化されている。

C賞は「ゴジラVSキングギドラ」よりゴジラザウルスが立体化され、さらにドラットのミニフィギュアが3体付属する。その他に、国内の実写作品、アニメ作品のロゴが大集合している「ロゴフレークステッカー」や、新感覚アクリルスタンド「ACLLECT -ゴジラ vol.2-」、「モンスターヘッドマグネット」などがラインナップしている。

ラストワン賞は、「ゴジラ(1991) 網走激闘 SOFVICS 熱線放射ver.」で、酒井ゆうじ氏がラストワン賞用に彩色を手掛けている。

「一番くじ ゴジラ 大怪獣列伝G」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞:ゴジラ(1991) 網走激闘 SOFVICS

B賞:モスラ(1992) 幼虫 SOFVICS

C賞:ゴジラザウルス フィギュア ミニドラットフィギュア付き

D賞:ロゴフレークステッカー

E賞:ACLLECT -ゴジラ vol.2-

F賞:場面写チャームコレクション

G賞:モンスターヘッドマグネット

ラストワン賞:ゴジラ(1991) 網走激闘 SOFVICS 熱線放射ver.

ダブルチャンスキャンペーン:A賞 ゴジラ(1991) 網走激闘 SOFVICS

ダブルチャンスキャンペーン

期間:発売日~9月末日

A賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。