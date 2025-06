「緊張したぁ〜」奇跡のコラボ

犒本の彼氏瓩箸靴匿裕さ涵緇挫罎硫亮蝓杉本琢弥(30)=熊本県出身=がインスタグラムを更新。歌姫との贅沢弾き語りコラボを披露した。

「シェネルさんと弾き語りコラボしました」と題し、競演動画を投稿。杉本が華麗にピアノで奏でるとシェネルが負けじと美声を響かせ、シェネルが「Da-iCE」の花村想太とコラボした「I'll be by your side」を奏でた。演奏が終わると「緊張したぁ〜」と本音をのぞかせた。

この投稿には「緊張してるのかわいいけど弾き語りで堂々と歌っててかっこいい」「即興でできちゃうの尊敬する」「歌う顔に癖ありすぎ」「優しい弾き方なのに腕の太さと筋肉にやられる」などの声が寄せられている。

4月には万博ライブで話題に

杉本は4月27日の大阪・関西万博での無料ライブが、事前の告知不足などもあり客席がガラガラだったことで話題に。8月からは全国18カ所を回るツアー「LIVE HOUSE & HALL TOUR 2025『RE:MAKE』」がスタートするほか、主演映画「熊本の彼氏」が公開を控えている。

オーストラリア育ちのシェネルは、2007年に「ラブ・ウィズ・DJ」でデビューしブレイク。12年には映画「BRAVE HEARTS 海猿」の主題歌「ビリーヴ」を歌い、人気を博した。