à·§ËÜ¤ÎÈà»áá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤µÞ¾å¾º¡¢¿ùËÜÂöÌï¤¬ÆüËÜÀÊ´¬¤Î²ÎÉ±¤È¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¸ì¤ê¶¥±é¡ÖÂ¨¶½¤Ç¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ÎÂº·É¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤ÃÆ¤Êý¤Ê¤Î¤ËÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤È¶ÚÆù¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¡×
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¡¡Á¡×´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü
¡¡à·§ËÜ¤ÎÈà»áá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î²Î¼ê¡¢¿ùËÜÂöÌï(30)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÎÉ±¤È¤ÎìÔÂôÃÆ¤¸ì¤ê¥³¥é¥Ü¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥§¥Í¥ë¤µ¤ó¤ÈÃÆ¤¸ì¤ê¥³¥é¥Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶¥±éÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¿ùËÜ¤¬²ÚÎï¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ÇÁÕ¤Ç¤ë¤È¥·¥§¥Í¥ë¤¬Éé¤±¤¸¤ÈÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¥·¥§¥Í¥ë¤¬¡ÖDa-iCE¡×¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖI'll be by your side¡×¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¡¡Á¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ÉÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÆ²¡¹¤È²Î¤Ã¤Æ¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÂ¨¶½¤Ç¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ÎÂº·É¤¹¤ë¡×¡Ö²Î¤¦´é¤ËÊÊ¤¢¤ê¤¹¤®¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤ÃÆ¤Êý¤Ê¤Î¤ËÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤È¶ÚÆù¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î¤Ë¤ÏËüÇî¥é¥¤¥Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡¿ùËÜ¤Ï4·î27Æü¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢»öÁ°¤Î¹ðÃÎÉÔÂ¤Ê¤É¤â¤¢¤êµÒÀÊ¤¬¥¬¥é¥¬¥é¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£8·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ18¥«½ê¤ò²ó¤ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖLIVE HOUSE & HALL TOUR 2025¡ØRE:MAKE¡Ù¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö·§ËÜ¤ÎÈà»á¡×¤¬¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢°é¤Á¤Î¥·¥§¥Í¥ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¡Ö¥é¥Ö¡¦¥¦¥£¥º¡¦DJ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£12Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ÖBRAVE HEARTS ³¤±î¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ó¥ê¡¼¥ô¡×¤ò²Î¤¤¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£