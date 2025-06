ピンク髪が映える1枚

歌手の浜崎あゆみ(福岡市出身)がインスタグラムを更新。お姫様抱っこされる1枚が話題を呼んでいる。

「You don't know me YET.(まだあなたはわたしの事を知らない)」と綴り、デビュー記念日の4月8日から開催しているツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.-」のステージショットを公開。たくましい腕の男性にお姫様抱っこされており、暗転した中でピンクの髪が映える1枚となっている。

「You don't know me YET.」意味深コメント

お姫様抱っこされる浜崎あゆみ

(インスタグラム@a.youより)

この投稿には「新鮮だね」「あゆちゃんを抱っこするたくましい腕に惚れ惚れ」「素敵な写真」「まじでぶっ刺さった」「伝説の1枚」などの声が寄せられた。