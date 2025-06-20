¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬À¤³¦1°Ì¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë·ãÀï¤ÎËö¡¢²ù¤·¤¤½é¹õÀ± ÏÂÅÄ28ÆÀÅÀ¡¢ÀÐÀî25ÆÀÅÀ¡Ú¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û
¢£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë ¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025 ½÷»ÒÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2½µ¡¡ÆüËÜ 2¡¼3 ¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¹á¹Á¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë2025Ç¯ÅÙÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¡õ¡Ø¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÙÆüÄø
À¤³¦TOP18¥Á¡¼¥à¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡£³«Ëë5Ï¢¾¡¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤ÏÁ°²óÂç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡¼3¡Ê23¡¼25¡¢25¡¼16¡¢15¡¼25¡¢25¡¼20¡¢17¡Ý19¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£Âç²ñ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê25¡Ë¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ë´ØºÚ¡¹Ì¦¡Ê26¡Ë¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼ÅçÂ¼½ÕÀ¤¡Ê33¡Ë¡¢µÜÉôÍõÍü¡Ê26¡Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê23¡Ë¡¢º´Æ£½ÊÇµ¡Ê23¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÊ¡Î±·ÅÈþ¡Ê27¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÀÐÀî¡¢´Ø¡¢Ê¡Î±¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°²óÂç²ñÍ¥¾¡¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¶â¥á¥À¥ë¤ÎºÇ¶¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÆüËÜ¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤Î½øÈ×¤ò¥µ¡¼¥Ö¤ÇËÝÏ®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¡¦¥¨¥´¥Ì¡Ê26¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥ß¥É¥ë¤ÎÂ®¹¶¤Ê¤É¤Ç¿¶¤êÀÚ¤é¤ì23¡¼25¤ÇÀè¼è¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ¶¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜ¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¤ÇÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Î¥¨¥´¥Ì¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÊ¡Î±¤¬¹¥¥ì¡¼¥Ö¤ÇÆÀÅÀ¤ËÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎËÌÁë°¼²»¡Ê20¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥³¡¼¥È¥¤¥ó¡£¤½¤ÎËÌÁë¤¬¹¥¥ì¡¼¥Ö¤ò¸«¤»Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¡¢ºÇ¸å¤ÏÏÂÅÄ¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç25¡¼16¤Ç¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò1¡Ý1¤È¤·¤¿¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï°ìÅ¾¡¢½øÈ×¤«¤éÆüËÜ¤Î¥ß¥¹¤Ê¤É¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤ÈÃæÈ×¤Ë¼ã¼ê¤Î¿¼ß·¤á¤°¤ß¡Ê22¡Ë¡¢ÃæÀî¤Ä¤«¤µ¡Ê24¡Ë¡¢½©ËÜÈþ¶õ¡Ê18¡Ë¤òÅêÆþ¡£¤·¤«¤·Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º15¡¼25¤ÎÂçº¹¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÏÂè4¥»¥Ã¥ÈÀÐÀî¡¢º´Æ£¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃæÈ×¤ËÏÂÅÄ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤«¤éÁê¼ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊø¤¹¤Ê¤É12¡Ý13¤È1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸åÆ±ÅÀ¡£¤¹¤ë¤ÈÀÐÀî¤¬ÌöÆ°¤·¡¢¼¡¡¹¤ÈÆñ¤·¤¤¥È¥¹¤«¤é¶¯ÂÇ¤ò·«¤ê½Ð¤·µÕÅ¾¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤êÀÚ¤êºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ø¡£
15ÅÀÀè¼è¤ÎÂè5¥»¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤¹¤Ç¤Ë24ÆÀÅÀ¤ÎÏÂÅÄ¤Î¶¯ÂÇ¡¢µÜÉô¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç2Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢µÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤â¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢ÆüËÜ¤Ïº£Âç²ñ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¼¡Àï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö21Æü¤Î¸á¸å9»þ¤«¤éÀ¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢¨À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ
¡ÚÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¡Ê¾å°Ì¡Ë¡Û
ÏÂÅÄ¡¡28ÆÀÅÀ
ÀÐÀî¡¡25ÆÀÅÀ
º´Æ£¡¡17ÆÀÅÀ
ÅçÂ¼¡¡7ÆÀÅÀ
µÜÉô¡¡7ÆÀÅÀ
¢¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¡§¥«¥Ê¥À¡¦¥ª¥¿¥ï
6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡»3¡¼0¡¡¥ª¥é¥ó¥À
6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡»3¡¼0¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢
6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡»3¡¼0¡¡¥«¥Ê¥À
6·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡»3¡¼0¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
¢¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2½µ¡§¹á¹Á
6·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡»3¡¼2¡¡¥¿¥¤
6·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡ü2¡¼3¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢
6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs¡¡Ãæ¹ñ
6·î22Æü¡ÊÆü¡Ëvs¡¡¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ
¢¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3½µ¡§ÆüËÜ¡¦ÀéÍÕ
7·î9Æü¡Ê¿å¡Ëvs¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹
7·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ëvs¡¡´Ú¹ñ
7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
7·î13Æü¡ÊÆü¡Ëvs¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë
¢¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡§¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é27Æü¡ÊÆü¡Ë