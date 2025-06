THE ORAL CIGARETTESの最新曲「OVERNIGHT」が7月11日に配信リリースすることが決定し、ジャケット写真も公開となった。 また、同日にMVもプレミア公開されることが決定。THE ORAL CIGARETTESのオフィシャルYouTubeチャンネルではティザームービー第一弾が公開されている。 本楽曲は7月11日、日本テレビ系金曜よる11時「フラアニ」枠にて全国30局ネットで放送を開始するTVアニメ『桃源暗鬼』のOP主題歌となっており、アニメの世界観とリンクした歌詞に、疾走感溢れるサウンドとメロディアスなボーカルラインが乗ったロックナンバーだ。現在公開されているTVアニメのPVの中でも使用されている。 また、配信を記念してApple MusicのPre-Add、またはSpotifyのPre-Saveを登録した方を対象にTVアニメ『桃源暗鬼』オリジナルスマホ壁紙がもらえるキャンペーンがスタートしている。 配信シングル「OVERNIGHT」配信日:2025年7月11日(金)配信サイトはこちら:https://oral.lnk.to/OVERNIGHTPR 【Apple Music Pre-Add/Spotify Pre-Save用URL】https://oral.lnk.to/OVERNIGHTPR【キャンペーン応募URL】https://form.run/@toc-overnight-preaddpresavecp【キャンペーン期間】2025年7月10日(木)23:59まで <ALL MY LIFE TOUR 2025>9月17日(水)【大阪】Zepp Osaka Bayside w/coldrain9月19日(金)【広島】BLUE LIVE広島 w/SPARK!!SOUND!!SHOW!!10月2日(木)【宮城】SENDAI GIGS w/go!go!vanillas10月6日(月)【東京】Zepp Haneda w/SCANDAL10月8日(水)【福岡】Zepp Fukuoka w/The BONEZ10月14日(火)【北海道】Zepp Sapporo w/HEY-SMITH11月18日(火)【愛知】COMTEC PORTBASE w/SiM 関連リンク◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルサイト◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルX◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルInstagram◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルYouTubeチャンネル

