アイナ・ジ・エンドが、TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマを収録したシングル「革命道中」を9月3日に発売することが決定した。 収録曲の「革命道中」は、アニメのためにアイナ・ジ・エンド自身が書き下ろした楽曲。中毒性のある疾走感溢れるサウンドの中にあるミステリアスなメロディーの掛け合いが、作品の「オカルト×青春」という独特な世界観を精妙に表現し、アイナ・ジ・エンドの独創的かつポップなボキャブラリーがふんだんに詰まった楽曲となっている。なお、配信は7月2日にスタートする。 また、Blu-rayには今年3月まで開催されたアイナ・ジ・エンドのライブツアー<ハリネズミスマイル>の Zepp Hanedaの模様を収録。さらに「革命道中」ミュージックビデオなど新曲にまつわる映像が多数収録される予定だ。 また、本楽曲と同タイトルとなる、全国9都市を巡るワンマンツアー<革命道中>も10月から開催されることが決定しており、現在チケット一般発売中。 2nd Single「革命道中」2025年9月3日発売 ■CD+Blu-ray 2枚組:\6,600(税込)品番:AVCD-61575/B・CD収録内容1.革命道中2.革命道中(カラオケ)3.革命道中(インスト) ・Blu-ray収録内容「ハリネズミスマイル」ライブ映像革命道中 Music Video革命道中 アニメOPノンクレジット映像 ■CD+Blu-ray 2枚組:\2,200(税込)品番:AVCD-61576/B・CD収録内容1.革命道中2.革命道中(カラオケ)3.革命道中(インスト) ・Blu-ray収録内容革命道中 Music Video革命道中 アニメOPノンクレジット映像 <革命道中>2025年10月1日(水)[愛知] Zepp Nagoya2025年10月3日(金)[福岡] Zepp Fukuoka2025年10月5日(日)[宮城] 仙台GIGS2025年10月9日(木)[新潟] 新潟LOTS2025年10月17日(金)[広島] BLUELIVE HIROSHIMA2025年10月18日(土)[香川] 高松festhalle2025年10月24日(金)[大阪] Zepp Osaka Bayside2025年10月28日(火)[北海道] PENNY LANE242025年10月31日(金)[東京] Zepp DiverCity 詳細:https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1123898 関連リンク◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルサイト◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルX◆アイナ・ジ・エンド スタッフX◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルInstagram◆アイナ・ジ・エンド オフィシャルYouTubeチャンネル

