£·²ó¡¢£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾ËÜÍµ¡Ê»£±Æ¡¦À±Ìî³Ú¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡ºå¿À1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê20Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤ÏÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£360ÅÙ¤òºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÀ¼±ç¤¬ÂÇÀÊ¤ÎÂç»³ÍªÊå¤Ë¹ß¤êÃí¤°Ãæ¤Ç¤â¡¢¾¾ËÜÍµ¤Ï¡Ö²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ°­¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤º¤ËÅê¤²¤¿¡£±þ±ç¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â±ó¤¯´¶¤¸¤¿¡×¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Êá¼ê¤Î³¤ÌîÎ´»Ê¤ÈÀÅ¤«¤Ë¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£

¡¡­àÀ»ÃÏ­á¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï2014Ç¯¤ËÀ¹²¬ÂçÉÕ¹â¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¤À¡£Åö»þ¤ÏÈèÏ«¤Ë¤è¤ë±¦Éª¤Î±ê¾É¤ÇÁ´ÎÏÅêµå¤¬¤Ç¤­¤º¡¢3²óÀï¤ÎÆØ²ìµ¤Èæ¹â¡ÊÊ¡°æ¡ËÀï¤Ç3²óÅÓÃæ9¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¡Ê¹â¹»À¸¤Î¡Ë»þ¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£¶ì¤¤·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£

¡¡11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï155¥­¥í¡£º£²ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÏÓ¤ò¿¶¤ì¤ë¾õÂÖ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¤è¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ê¤È¡£¤¢¤Îº¢¤È¤Ï°ã¤¦¡ÊÅêµå¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÊÀ®Ä¹¤·¤Æ¡Ë¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Íê¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏÀ»ÃÏ¤Ç¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë