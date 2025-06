マンC長谷川唯が2年連続でPFA年間最優秀選手の最終候補に！ リーグ全試合出場でクラブのMVPにも選出

マンチェスター・シティに所属する日本女子代表(なでしこジャパン)MF長谷川唯が、イングランドプロサッカー選手協会(PFA)の選出する2024−25シーズンの女子年間最優秀選手賞で最終候補の6名に選出された。2年連続のこととなる。長谷川は2024−25シーズンのウィメンズ・スーパーリーグ(WSL)全22試合で先発出場を果たし、2年連続で全試合出場。リーグ最多となるボール奪取数を記録するなど存在感を発揮。第1回フェスティバル・オブ・ウィメンズ・フットボール・アワード(FWF・アワード)やエティハド・プレイヤー・オブ・ザ・シーズン(クラブ年間最優秀選手)にも輝いていた。

