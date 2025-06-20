Æ»»Þ½ÙÍ¤¤¬Çò¥·¥ã¥ÄºÙ¥Í¥¯¥¿¥¤¤ËTASAKI¤Î¥Ñー¥ë¥¢¥¯¥»¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡È¤¿¤ª¤ä¤«¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¢£¥Ñー¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Æ»»Þ¤Ï2025Ç¯8·î¹æ¤Î¡Ø¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÆ»»Þ½ÙÍ¤¡ßTASAKI¥Ñー¥ë¤Î¤¿¤ª¤ä¤«¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤¬TASAKI¤Î¥Ñー¥ë¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡Ø¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¡ÙÌ¤¸ø³«¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»¨»ï¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ»»Þ¤Ï¡Ø¥Õ¥£¥¬¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù2025Ç¯8·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤¹¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¤Î¤¿¤ª¤ä¤«¤Ê¿´¤¬¥Ñー¥ë¤Îßê¤á¤¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤à¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÉÊ¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÆ»»Þ¤Î»Ñ¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£