lynch. 20周年プロジェクトのXX act:8&9、そしてラストとなるXX FINAL ACTが発表された。 発表が行なわれたのは、20周年記念RETAKE ALBUM『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』をひっさげたTOUR’25<UNDERNEATH THE GREED>のツアーファイナルとなる6月20日のSpotify O-EAST公演にて。 20周年プロジェクトのXX act:8では9月24日に2nd RETAKE ALBUMのリリース、XX act:9では全国ツアー開催、そしてXX FINAL ACTとして12月28日に東京ガーデンシアターでのライブが行なわれる。 2nd RETAKE ALBUMは、今年4月に彼らの20周年を記念してリリースされたRETAKE ALBUMの第二弾となる『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』で、3枚のCDと1枚のBlu-rayの計4枚からなる豪華盤。lynch.がインディーズ時代にリリースした初期作品『THE AVOIDED SUN』『SHADOWS』を新たに再レコーディングして収録される。他にも20周年を記念する新曲(書き下ろし)が1曲収録され、またそのミュージックビデオとメイキング映像を収録したBlu-rayも同梱予定。 そして発売記念リリースイベントとしてタワーレコードでのサイン会(新宿、大阪、名古屋)の開催と、対象店舗にて7月31日までに予約すると特典として今作のB2告知ポスターが付属する早期予約キャンペーンの実施も決定した。 また、新アーティスト写真も公開されている。こちらは今作でリテイクする2009年発表のアルバム『SHADOWS』時のビジュアルイメージを踏襲したものとなった。 また、10月から12月にかけて全国ライブツアーTOUR’25<THE AVOIDED SHADOWS>の開催も発表。9月に発売となる20周年記念を記念した2nd RETAKE ALBUMを引っ提げて、14都市を巡る。 そしてツアーファイナルとして、lynch.の結成記念日の翌日である2025年12月28日に東京ガーデンシアターでlynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT<ALL THIS WE’LL GIVE YOU>の開催も決定。2024年から始まり1年間に及ぶ20周年プロジェクトの集大成の場となる。どちらも詳細は後日発表。 リリース情報 ■lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT […]

The post lynch.、20周年プロジェクト最終章へ。2ndリテイクアルバム、全国ツアーから“XX FINAL ACT”ライブ開催 first appeared on BARKS.