IMP.が、6月27日(金) 放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』へ初出演することがわかった。 番組では、メンバーの鈴木大河が出演したTBSドラマストリーム『三人夫婦』主題歌である「Cheek to Cheek」を披露する。本楽曲をリードトラックとする4thシングル「Cheek to Cheek」が6月23日(月)に発売を迎え、リリース週の出演となった。 テレビ朝日『MUSIC STATION』 2025年6月27日(金) 21:00-21:54 放送番組サイト https://www.tv-asahi.co.jp/music/ 4thシングル「Cheek to Cheek」 2025年6月23日(月)発売CD予約リンク: https://tobe-store.jp/pages/cheek-to-cheekTOBE OFFICIAL STOREのみで予約受付スタート [初回生産限定盤A](CD+Blu-ray)◆商品仕様スリーブジャケット仕様(Type A) / 16P歌詞ブックレット(Type A)\1,870(税込) / TBCT758X◆収録内容【CD】01. Cheek to Cheek02. Reckless Love03. Go Higher 【Blu-ray】01. Cheek to Cheek (Official Music Video)02. Cheek to Cheek (Official Music Video) Behind The Scenes [初回生産限定盤B](CD+Blu-ray)◆商品仕様スリーブジャケット仕様(Type B) / 16P歌詞ブックレット(Type B)\1,870(税込) / […]

