IMP.、『ミュージックステーション』へ初出演決定。「Cheek to Cheek」披露
IMP.が、6月27日(金) 放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』へ初出演することがわかった。 番組では、メンバーの鈴木大河が出演したTBSドラマストリーム『三人夫婦』主題歌である「Cheek to Cheek」を披露する。本楽曲をリードトラックとする4thシングル「Cheek to Cheek」が6月23日(月)に発売を迎え、リリース週の出演となった。 テレビ朝日『MUSIC STATION』 2025年6月27日(金) 21:00-21:54 放送番組サイト https://www.tv-asahi.co.jp/music/ 4thシングル「Cheek to Cheek」 2025年6月23日（月）発売CD予約リンク: https://tobe-store.jp/pages/cheek-to-cheekTOBE OFFICIAL STOREのみで予約受付スタート ［初回生産限定盤A］（CD＋Blu-ray）◆商品仕様スリーブジャケット仕様（Type A） / 16P歌詞ブックレット（Type A）\1,870（税込） / TBCT758X◆収録内容【CD】01. Cheek to Cheek02. Reckless Love03. Go Higher 【Blu-ray】01. Cheek to Cheek (Official Music Video)02. Cheek to Cheek (Official Music Video) Behind The Scenes ［初回生産限定盤B］（CD＋Blu-ray）◆商品仕様スリーブジャケット仕様（Type B） / 16P歌詞ブックレット（Type B）\1,870（税込） / […]
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