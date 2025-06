【LE SSERAFIM】愛が詰まった感動MCを全文公開♡『EASY CRAZY HOT』さいたま公演レポ

アンコールでは、「Crazier(Short ver.) 」~「FEARNOT (Between you, me and the lamppost)」から始まり、メンバーたちによる締めくくりのコメントが語られました。

[さいたま公演2日目] セットリスト

Intro Performance : Born Fire

1. Ash

2. HOT

3. Come Over

Intro Performance : Good Bones

4. EASY

5. Swan Song

6. Sour Grapes

7. Star Signs

8. Blue Flame

9. So Cynical(Badum)

10. Impurities

11. The Great Mermaid

12. Smart

13. Fire in the belly

Intro Performance : Chasing Lightning

14. Eve, Psyche&The Bluebeard’s wife

15. CRAZY

16. 1-800-hot-n-fun

17. Pierrot

18. FEARLESS

Intro Performance : Burn the Bridge

19. UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)

20. ANTIFRAGILE

【ENCORE】

21. Crazier(Short ver.)〜 FEARNOT(Between you, me and the lamppost)

22. DIFFERENT

23. Perfect Night

24. No Return