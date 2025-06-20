IMP.、『ミュージックステーション』初出演決定 鈴木大河出演ドラマ主題歌披露
7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）が、27日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』（後9：00〜後9：54）に出演することが20日、発表された。同番組初出演となる。
【個別カット】ポーズにも個性が…！7人7色なIMP.
IMP.は、鈴木が出演したTBSドラマストリーム『三人夫婦』主題歌「Cheek to Cheek」を披露。同楽曲をリードトラックとする4thシングル「Cheek to Cheek」は23日発売となる。
同グループは、2023年8月18日にデジタルシングル「CRUISIN’」をリリースし、デビューした7人組グループ。24年4月21日には、中国・成都で開催された中国最大規模の野外音楽フェスティバル『Strawberry Music Festival』に出演。5月29日に1stアルバム『DEPARTURE』をリリース。6月13日、14日に東京・有明アリーナでグループ初となる単独アリーナ公演、25年1月からは初の全国ツアーを開催。
【個別カット】ポーズにも個性が…！7人7色なIMP.
IMP.は、鈴木が出演したTBSドラマストリーム『三人夫婦』主題歌「Cheek to Cheek」を披露。同楽曲をリードトラックとする4thシングル「Cheek to Cheek」は23日発売となる。