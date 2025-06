元Janne Da Arcのka-yu(B)が9月から、全国4都市を巡るアコースティックライブツアー<ka-yu THE ACOUSTIC LIVE>を開催することが発表となった。 これは本日6月20日、神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!にて開催された<ka-yu THE LIVE -June 2025ー>のステージ上で発表となったものだ。 ka-yuは2025年1月21日、50歳の誕生日ライブを大阪・梅田クラブクアトロで実施し、アニバーサリーイヤーに新たな挑戦を宣言した。そして2月から4ヶ月連続で新作CDをリリース、5月からはバンド編成による4公演のマンスリーライブを展開している。 今秋のアコースティックライブツアーでは、再始動後に未踏となっていた4都市にて、原田喧太のアコースティックギターとka-yuの歌声のみでステージを披露する。 ■アコースティックライブツアー<ka-yu THE ACOUSTIC LIVE><ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -FUKUSHIMA 2025->9月15日(月/祝) 福島・club SONIC iwakiopen16:00 / start16:30<ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -YAMANASHI 2025->10月18日(土) 山梨・KAZOO HALLopen16:00 / start16:30<ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -ISHIKAWA 2025->11月03日(月/祝) 石川・vanvanV4open16:00 / start16:30<ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -OKAYAMA 2025->11月24日(月/祝) 岡山・PEPPERLANDopen16:00 / start16:30●サポートミュージシャンGuitar:原田喧太▼チケット◯Sチケット:\16,969(座席あり/前方確定) Sチケット特典 ・ka-yu直筆サイン入り専用特製ラミネートPASS(オリジナルネックストラップ付き) ・ソリッドビート オードトワレ(30ml)・Solid Beatオリジナルチャーム付き◯Aチケット:\6,969(座席あり/S席後方/前方エリア指定席)◯Bチケット:\5,000(後方スタンディング)【ka-yu OFFICIAL SITE会員先行(抽選 […]

