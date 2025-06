YONA YONA WEEKENDERSが9月24日(水)に6枚目のEP『予酔いの宵』(読み:よよいのよい)をリリースすることを発表し、新ビジュアルを公開した。あわせて全国9ヶ所を巡るリリースツアーの開催も決定している。 彼らは6月16日(月)から本日6月20日(金)にかけ、渋谷・WWW Xにて過去EP5作品を1日1作品ずつ再構築するライブイベントを5日間連続開催してきたばかり。同イベント最終日である本日、新たなEPの告知がなされた。 新作EP『予酔いの宵』には、これまでにリリースされてきた「あたらしい旅」、「イケてるPOP」、そして6月25日(水)に配信スタートとなる「I.K.T.W」に加えて、新曲2曲を含んだ全5曲を収録する。様々な変化と瞬く間に過ぎゆく日々の中で、幾重にも重なる”かけがえのないもの”に思いを巡らせては、忘れたくない情緒を掬い上げ、来たる宴に昂ぶる気持ちと共に詰め込んだ会心作だ。 完全生産限定盤CDは、本編を超える大ボリュームの音源を収録したボーナスディスクを同梱した2枚組。収録内容は後日発表となるが、VICTOR ONLINE STOREにて 『予酔いの宵』 (VIZL-2465)を予約した方の中から先着100名限定で、メンバー直筆サイン入り特典のプレゼントも予定されている。 さらに、全国ツアー<YONA YONA WEEKENDERS 6th EP “YOYOI NO YOI” Release Tour>の開催も発表された。こちらは9月23日(火)の大阪・心斎橋BIGCATを皮切りに11月7日(金)の沖縄・OUTPUTまで全国9ヶ所を駆け抜ける。チケットのオフィシャル先行受付は6月29日 (日) 23:59まで。 以下、渋谷・WWW Xでの5日間連続ライブイベントの最終日レポートをお届けしよう。 ◆ ◆ ◆ “ツマミになるグッドミュージック”を奏でるバンド、YONA YONA WEEKENDERS。6月16日(月)から本日6月20日(金)にかけて渋谷・WWW Xにて<YONA YONA WEEKENDERS Shibuya WWW X 5days>を開催してきた彼らが、ついに5日間のライブイベントを駆け抜けた。同イベントは、彼らがこれまでリリースしてきた5枚のEP『夜とアルバム』『街を泳いで』『唄が歩くとき』『嗜好性』『into the wind』を1日1作品ずつ、5日間連続開催のライブで再構築するという、自身初の試み。初日〜3日目まではワンマン形式、4日目の6月19日(木)公演はメンバーが敬愛する先輩バンドthe band apart、5日目の6月20日(金)公演は盟友・SOMETIME’Sを招いたツーマン形式で渋谷・WWW Xにて開催された。 ■YONA YONA WEEKENDERS Shibuya WWW X 5days - Day5 ライブレポート 本日6月20日(金)は、ついに迎えた最終日。先攻は盟友 SOMETIME’S。幾度もの共演で築いた信頼が滲むステージで観客を温めると、おなじみのSEに乗せてYONA YONA WEEKENDERSが登場した。最終日はEP『into the […]

