NEK!の4thデジタルシングル「OOAK」のMVが公開された。 ◆「OOAK」MV 6月4日に配信された本楽曲は、リリース前からライブでは披露しており、未発表曲ながら人気曲となっていた一曲。ノスタルジックな曲調とNEK!の新しい表現を感じさせる完成度だ。 MVは、NEK!として初めて楽器を持たずに撮影。自然を感じるロケーションの中で、メンバーのナチュラルな表情とHika(Vo, G)のアンニュイな雰囲気の双方が楽しめる映像となっている。また、「OOAK」のジャケット写真を彷彿とさせるコラージュ表現や、メンバーも初挑戦となったストップモーションなど、レトロでありながらもトレンド感のある映像表現も印象的。 NEK!は8月30日にZepp Shinjukuにて初のZeppワンマン<NEK! 1ST ZEPP ONE MAN【#拡散中 #ネキ界隈】>を開催予定で、現在チケットの先着先行を受付中。 「OOAK」2025年6月4日0時 配信リリース配信リンク:https://pci.lnk.to/nek_ooak <NEK! 1ST ZEPP ONE MAN 【#拡散中 #ネキ界隈】>2025/8/30(土) 東京・Zepp Shinjuku開場 16:00 / 開演 17:00 ・チケット先着先行受付期間:5/23(金)12:00 〜 6/29(日)23:59 ローソンチケット: https://l-tike.com/nekiband/イープラス: https://eplus.jp/nekiband/チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/neki-1stzepp/ 関連リンク◆NEK! オフィシャルX◆NEK! オフィシャルTikTok◆NEK! オフィシャルInstagram◆NEK! オフィシャルYouTube

The post NEK!、新曲「OOAK」MV公開 first appeared on BARKS.