水瀬いのりが、アーティストデビュー10周年を記念して初のベストアルバム『Travel Record』と、2ndハーフアルバム『Turquoise』を9月3日(水)に同時発売することをファンクラブ向けの生配信内にて発表した。 10年の音楽キャリアの中で初のベストアルバムとなる『Travel Record』は、これまで歩んできた「旅の記録」を意味し、10年の旅(=Travel)で出会ってきた音楽(=Record)と、ファンやスタッフと一緒に作ってきた沢山の思い出をあわせて記録(=Record)するという想いを込めて命名。 収録曲には、デビューシングル「夢のつぼみ」から最新シングル・アルバムまで全タイトルの表題曲・リード曲を中心に全23曲収録予定となっている。全2形態のうち初回限定盤は、オリジナル写真集に加え、特製トレカ・ポストカード・ステッカー各3枚ずつセットなど、「旅の記録」が詰め込まれた特製BOX仕様となっており、写真集は今作のために南フランスで撮り下ろされた全64ページ構成となっている。 そして、ベストアルバムと同時発売される2ndハーフアルバム『Turquoise』は、アーティストデビュー日で水瀬自身の誕生日でもある12月の誕生石・ターコイズをテーマに、旅の安全を守る石(=ターコイズ)を携え未来に向けて歩き出すという想いが込められている。 本作には、10年の音楽活動で特に関わりの深いクリエイター7名が10周年を祝して書き下した新録全7曲を収録。これまでの楽曲を彷彿とさせるようなギミックなども詰め込まれた、10周年だからこそ実現できるメモリアルな内容となっている。ハーフアルバムの初回限定盤には、同時発売のベストアルバムと合わせて南フランスで撮り下ろされた40ページのフォトブックに加え、リード曲のミュージックビデオとその撮影模様をふんだんに詰め込んだメイキング映像を収録したBlu-ray Discが特製BOXにパッケージされる予定。 また、ベストアルバムと2ndハーフアルバムのビジュアル公開に先駆け、南フランスで撮影されたティザービジュアルも公開された。 さらに、10月12日(日)からスタートするアーティスト10周年を記念したライブツアーのタイトルが<Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record>に決定。兵庫を皮切りに、静岡、福岡、岡山、北海道、愛知を巡り、ツアーファイナルは神奈川・横浜アリーナで2日間に渡り開催される。本公演のチケットは、7月7日(月)15:00より水瀬いのりオフィシャルファンクラブ「いのりまち」会員先行予約にて販売スタート。 ベストアルバム『Travel Record』 2025年9月3日(水)発売予約 https://inoriminase.lnk.to/Travel-Record_shop詳細 https://www.inoriminase.com/discography/?id=73 【初回限定盤】品番:KICS-94217~8価格:\9,900(Tax in)形態:CD2枚組+Blu-ray初回限定盤特典:特製BOX+デジパック仕様 / 別冊64P写真集 / ミニポスター / 特製トレカ3種 / ポストカード3種 / ステッカー3種 【通常盤】品番:KICS-4217~8価格:\3,850(Tax in)形態:CD2枚組通常盤 初回封入特典:特製トレカ ◼️CD(初回限定盤・通常盤共通)〈Disc1〉 〈Disc2〉まっすぐに、トウメイに。作詞:三木鶏郎 作曲:三木鶏郎 編曲:藤永龍太郎(Elements Garden)※「KIRIN LEMON Tribute 2018」タイアップソング ココロソマリ作詞:水瀬いのり 作曲:櫻澤ヒカル 編曲:白戸佑輔※TVアニメ「ソマリと森の神様」エンディングテーマ 僕らは今作詞:岩里祐穂 作曲・編曲:藤永龍太郎(Elements Garden) Starlight Museum作詞:櫻澤ヒカル・水瀬いのり 作曲・編曲:櫻澤ヒカル※テレビ朝日系全国放送「musicるTV」12月度オープニングテーマ HELLO HORIZON作詞:岩里祐穂 作曲・編曲:白戸佑輔※TVアニメ「現実主義勇者の王国再建記」オープニングテーマ REAL-EYES作詞:RUCCA 作曲・編曲:藤間 仁(Elements Garden)※TVアニメ「現実主義勇者の王国再建記」第二部オープニングテーマ glow作詞:岩里祐穂 作曲・編曲:椿山日南子 アイオライト作詞・作曲:志村真白 編曲:EFFY※TVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」エンディングテーマ スクラップアート作詞・作曲・編曲:胗舘周平※TVアニメ「デッドマウント・デスプレイ」第2クール […]

