ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ小売売上高（4月）
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.7%（コア・前月比)
カナダ鉱工業製品価格（5月）
予想 N/A 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -3.0%（原材料価格指数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）
予想 0.0 前回 -4.0
23:00
米景気先行指数（5月）
予想 -0.1% 前回 -1.0%（前月比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）
予想 -14.9 前回 -15.2
22日（日）
東京都議会議員選挙
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策に関する討論会参加（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。
カナダ小売売上高（4月）
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.7%（コア・前月比)
カナダ鉱工業製品価格（5月）
予想 N/A 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -3.0%（原材料価格指数・前月比)
米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）
予想 0.0 前回 -4.0
23:00
米景気先行指数（5月）
予想 -0.1% 前回 -1.0%（前月比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）
予想 -14.9 前回 -15.2
22日（日）
東京都議会議員選挙
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策に関する討論会参加（質疑応答あり）
※予定は変更されることがあります。