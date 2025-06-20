ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ小売売上高（4月）

予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)

予想 0.4% 前回 -0.7%（コア・前月比)



カナダ鉱工業製品価格（5月）

予想 N/A 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 -3.0%（原材料価格指数・前月比)



米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）

予想 0.0 前回 -4.0



23:00

米景気先行指数（5月）

予想 -0.1% 前回 -1.0%（前月比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）

予想 -14.9 前回 -15.2



22日（日）

東京都議会議員選挙

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策に関する討論会参加（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

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