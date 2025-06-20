21:30
カナダ小売売上高（4月）
予想　0.4%　前回　0.8%（前月比)
予想　0.4%　前回　-0.7%（コア・前月比)

カナダ鉱工業製品価格（5月）
予想　N/A　前回　-0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　-3.0%（原材料価格指数・前月比)

米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）
予想　0.0　前回　-4.0

23:00　
米景気先行指数（5月）
予想　-0.1%　前回　-1.0%（前月比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）
予想　-14.9　前回　-15.2

22日（日）
東京都議会議員選挙
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、金融政策に関する討論会参加（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。