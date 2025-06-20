LEVEL∞、『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨ゲーミングPC販売開始
ユニットコムは6月19日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
LEVEL∞、『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨ゲーミングPC販売開始
他プレイヤーとともに強敵に挑む協力型サバイバルアクションゲーム『ELDEN RING NIGHTREIGN』を快適にプレイできる推奨ゲーミングPC。今回発売のモデルではグラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 40シリーズを採用しており、プロセッサは好みや用途に応じてIntel / AMDから選択可能だ。
○LEVEL-R7B6-R96X-RLX-ERNR
LEVEL-R7B6-R96X-RLX-ERNR
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
メモリ： DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：204,800円
○LEVEL-R789-225F-RLX-ERNR
LEVEL-R789-225F-RLX-ERNR
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：219,800円
LEVEL∞、『ELDEN RING NIGHTREIGN』推奨ゲーミングPC販売開始
他プレイヤーとともに強敵に挑む協力型サバイバルアクションゲーム『ELDEN RING NIGHTREIGN』を快適にプレイできる推奨ゲーミングPC。今回発売のモデルではグラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 40シリーズを採用しており、プロセッサは好みや用途に応じてIntel / AMDから選択可能だ。
LEVEL-R7B6-R96X-RLX-ERNR
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 5 9600X
メモリ： DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：204,800円
○LEVEL-R789-225F-RLX-ERNR
LEVEL-R789-225F-RLX-ERNR
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：219,800円