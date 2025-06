【BANDAI SPIRITS:2025年7月発売スケジュール】 6月20日 公開

「HG 1/144 軽キャノン」7月5日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2025年7月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガンプラ「HG 1/144 軽キャノン」や「HG 1/144 エグザベ専用ギャン(ハクジ装備)」は7月5日、「Figure-rise Standard ニャアン」は7月26日の発売となる。

また美少女プラモ「30MS×アイマス」のコラボプラモ「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!)」や、「マクロスΔ」のプラモデル「HG 1/100 VF-31J ジークフリード (ハヤテ・インメルマン機)」は7月26日の発売予定となっている。

「HG 1/144 エグザベ専用ギャン(ハクジ装備)」7月5日発売予定

「Figure-rise Standard ニャアン」7月26日発売予定

「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ!)」7月26日発売予定

「HG 1/100 VF-31J ジークフリード (ハヤテ・インメルマン機)」7月26日発売予定

(C)創通・サンライズ

THE IDOLM@STER TM& (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)2015 BIGWEST