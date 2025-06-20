¡Ö¤É¤ó¤À¤±¡Á¡×IKKO¡¢¾×·â¤Îà¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñá¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ô¥«¥Ô¥«¡Á¡×¡Ö¤ªÈ©åºÎï¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¥³¥á¥ó¥ÈÁê¼¡¤°
»öÌ³½ê¤Ç¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤¬ÏÃÂê
¡¡ÈþÍÆ²È¤ÎIKKO(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¸¥àµ¢¤ê¤Ë»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥§¥¢¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ç¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î¤ï¤¿¤·¡Á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë°ì²óÅ¾¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡IKKO¤ÎÄÁ¤·¤¤¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖIKKO¤µ¤ó¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ê¤Î¡©È©¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ô¥«¥Ô¥«¡Á¡×¡Ö¤ªÈ©åºÎï¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡ÖÈ©¥Ä¥ä¥Ä¥ä¥×¥ë¥×¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖIKKO»Ð¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤ï¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈþÍÆ²È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½ñ²È¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö
¡¡IKKO¤Ï1992Ç¯¤Ë30Âå¤Ç¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·ÆÈÎ©¡£¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨IKKO¡×¤òÀßÎ©¤·¼«¤éÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤äÉñÂæÅù¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤òÃ´Åö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢ÈþÍÆ´ØÏ¢¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ä½ñ²È¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£