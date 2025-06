BE:FIRSTが8月20日に発売するBlu-ray&DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』より、「Scream」のライブ映像を公開した。 ◆「Scream」ライブ映像 4都市9公演を回ったドームツアー<BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”>は、昨年8月にリリースした2ndアルバム『2:BE』を引っ提げ、「Mainstream」や「Boom Boom Back」といった代表曲はもちろん、”宇宙”をコンセプトにド派手な演出を繰り広げ、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるライブパフォーマンスを余すことなく体感できる。 ライブでしか見ることのできないダンスブレイクや、TVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION『ONE PIECE』魚人島編」エンディング主題歌として書き下ろされた「Sailing」では、主人公のモンキー・D・ルフィからのサプライズによる掛け声からスタートするなど、見どころ満載だ。 今回公開された「Scream」は長らくファンの間で公開が熱望されていた一曲。ライブの序盤、一気に会場のボルテージがMAXになる熱量溢れるパフォーマンスを体感していただきたい。 Blu-ray & DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の通常盤には、本編映像に加えて舞台裏を追ったBehind The Scenes、「Smile Again」のソロカメラ、京セラドーム大阪公演限定で披露された「誰よりも」とコレオグラフありで披露された「Sapphire」が収録。 さらにBMSG MUSIC SHOP限定盤には通常盤の特典映像に加え、「Guilty」「Sailing」「Spacecraft」のグループショットのみで構成されたライブ映像やフロートに乗って外周を周りながら歌唱した模様を収めたフロートカメラ、全9公演分のMCダイジェストが収録される。 一足先に本編映像がPrime Videoでも配信中。さらにYouTubeには、本ライブを象徴する「Slogan」「Spacecraft」の2曲も公開されている。 Blu-ray&DVD『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』発売日 : 2025/8/20レーベル : B-ME購入:https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTDOMETOUR202420252BE 【DVD2枚組(スマプラ対応)】品番 : AVBD-36090〜1価格 : \7,700 (税込) \7,000 (税抜)初回仕様 : デジパック 収録内容・DISC1 : LIVE01BE:FIRST DOME […]

