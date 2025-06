ASH DA HEROが2023年以来2年ぶりのフルアルバムとなる『HYPERBEAT』を、9月17日にリリースすることが決定した。あわせて最新アーティスト写真も公開された。 前作から引き続き宮田’レフティ’リョウをサウンドプロデューサーに迎え、すでにライブアンセムとなりつつある「VANDALISM」「ボタニカル・ダンス・クラブ」をはじめとした『New Chapter』収録曲5曲に加え、6月27日に配信リリースされる新曲「LA VIDA LOCA」ほか、JAPANESE-Hip Hopを長きにわたり牽引してきたラッパ我リヤ、「Tattoo」のバイラルヒットが記憶に新しいWHITE JAMよりGASHIMAをそれぞれ客演に呼んだ新曲などを収録した、よりヒップホップシーンに接近した作品となっている。 アルバムジャケットのデザインは、前作『New Chapter』など、これまで数多くのASH DA HERO作品を手掛けてきたYOICHIRO ANDOが担当する。 ギターレスで鳴らすミクスチャーサウンドという発明。その新体制以降のモード+さらに深化させた楽曲群がパッケージングされた、ASH DA HEROが描く未来への決意を刻み込んだ一枚へ仕上がった。 初回限定盤に付属のBlu-rayには、今年2月にZepp Shinjukuで開催された<ASH DA HERO LIVE 2025 “New Chapter”>の模様が収録され、彼らの“今”を多角的に体感できるパッケージとなっている。 さらに各ストアで商品を予約・購入すると最新アー写などを使った特典が付属。 3rd Full Album 『HYPERBEAT』発売日:2025年9月17日(水) 【初回限定盤(CD+Blu-ray)】品番:LAMR-35036価格:9,350円(税込) / 8,500円(税抜)予約リンク↓https://lnk.to/LAMR-35036 【通常盤(CD)】品番:LAMR-5036価格:4,180円(税込) / 3,800円(税抜)予約リンク↓https://lnk.to/LAMR-5036 【CD収録内容】※予定・「VANDALISM」「Break Free」など『New Chapter』収録5曲・6月27日(金)配信予定「LA VIDA LOCA」他、新曲収録 【初回限定盤 Blu-ray収録内容】ASH DA HERO LIVE 2025 “New Chapter” Zepp Shinjuku(TOKYO) Live Movie ◆店舗特典一覧(形態別)アーティスト写真使用特典・VAMPROSE STORE:オリジナル […]

