「around the corner」の意味は？「corner」は「角」という意味です！【1分英会話】

果たして、正解は?

正解は「もうすぐ、もうまもなく」でした!

「around the corner」は、直訳すると「その角の辺り、その角を曲がった辺り」になり、そこから転じて「もうすぐ、もうまもなく」という意味になったそうですよ。

「The holiday season is just around the corner.」

(もうすぐ休暇の時期だよ)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。