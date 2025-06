【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売予定 価格 スタンダードエディション:8,980円 デジタルデラックスエディション:9,980円 コレクターズエディション:31,980円

コジマプロダクションは、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」のファイナルトレーラーを6月26日に公開する。

これは同作を手がけるゲームクリエイター・小島秀夫氏の公式Xにて発表されたもの。ファイナルトレーラーは180カットあり、発売日と同日の6月26日に公開されることが明らかになった。前作「DEATH STRANDING」でも発売日にファイナルトレーラーが公開されており、どのような映像となるのか期待がかかる。

小島秀夫氏のXにて公開された画像

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.