ディズニー映画『ベイマックス』をモチーフにしたグッズ「Disney go out collection第2弾」が、6月24日(火)から、全国の「ローソン」で順次発売される。■一緒におでかけしたくなるグッズ今回発売される「Disney go out collection第2弾」は、キュートなベイマックスたちをデザインした「ローソン」限定のオリジナルグッズ。ラインナップには、バッグやリュックにつけられる便利な「カラビナ付きポーチ」と、ヘルスケアチップを再現したランダム形式の「アクリルキーホルダー」の全2種類がそろう。

なお、本商品は地区によって発売日が異なり、北海道、九州、中国地域、愛媛、田子町店(青森)は6月25日(水)、江津敬川店(島根)、内子五十崎インター店(愛媛)は6月26日(木)に展開予定だ。また、「ローソン」店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」では、6月24日(火)〜2026年3月30日(月)の期間、ディズニー・チャンネル年間施策第2弾『ハイスクール・ミュージカル』のオリジナルうちわも販売される。