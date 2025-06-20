¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¡¡º£¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¡³Û²ì½°±¡µÄÄ¹¡Ö½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¡×
¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Û²ì½°±¡µÄÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¡¢º£¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¸«Á÷¤ê¡¢½©¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç·ëÏÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦µÄÏÀ¤òÂ³¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤È¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝ¤ò¤á¤°¤ëÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢º£¤Î¹ñ²ñ¤Ç·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤è¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬Èó¸ø¼°¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢µÍ¤á¤Î¸ò¾Ä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¢§½÷À¹ÄÂ²¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¢§¹ÄÅý¤ËÂ°¤¹¤ëµìµÜ²È¤ÎÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ¤òÇ§¤á¤ë¤«¤Ê¤É¡¢¼çÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³Û²ì½°±¡µÄÄ¹¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Çº£¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Û²ìÊ¡»ÖÏº ½°±¡µÄÄ¹
¡Öº£¹ñ²ñÃæ¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤Î»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¡£»²µÄ±¡ÄÌ¾ïÁªµó¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¡¢Ä´À°¤ò¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¡×
³Û²ìµÄÄ¹¤Ï¡¢»²±¡Áª¸å¤ËÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢º£Ç¯½©¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£