Mrs. GREEN APPLEが、7月8日(火)にリリースするアニバーサリーベストアルバム『10』の予約購入特典=「MAGICAL CODE」第5弾として、メンバー全員が参加するプレミアムサイン会の実施を発表した。 特設ウェブサイトではプレミアムサイン会の応募受付が始まっている。(応募期間:6月23日(月)18:00まで)開催場所が都内某所、そして開催日が7月8日(火)であることだけが発表され、詳細は当選者のみに後日案内される形だ。エントリーにあたってはこれまでの先行受付で使用済みの「MAGICAL CODE」も利用できる。 先日、神奈川・Kアリーナ横浜で<CEREMONY>を開催、「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合う」場となる新たなエンタテインメントメディアを提示したMrs. GREEN APPLE。 7月8日(火)にはアニバーサリーベストアルバム『10』とBlu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』を同時リリースしたのち、7月12日(土)に1度限りの上映イベント<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING>を開催、メンバーの大森元貴(Vo/Gt)、若井滉斗(Gt)、藤澤涼架(Key)がTOHOシネマズ 六本木ヒルズに登壇して舞台挨拶、その様子を全国47都道府県324の映画館へ生中継する。そのライブビューイングチケットの【オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員限定先行受付(抽選)】が6月22日(日)23時59分まで行われている。 そして7月26日(土)、27日(日)には神奈川・山下ふ頭特設会場で2日間で10万⼈動員予定のライブ<MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜>を開催、その2日目の公演をWOWOWで生中継、計15の配信プラットフォームで生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、さらに“みるハコ”でのカラオケビューイングと、さまざまなプラットフォームで生中継・生配信を行なう。そのうちの映画館ライブビューイングチケットの【オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員限定先行受付(抽選)】も、6月22日(日)23時59分まで行われている。 さらには12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー<Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”>が今年10月から12月にかけ開催される。 ■アニバーサリーベストアルバム『10』予約購入特典「MAGICAL CODE」第5弾■メンバー全員参加「プレミアムサイン会」イベント情報 ■会場 都内某所 ※会場は当選者にのみご案内いたします。 ■開催日時 2025年7月8日(火) 開催時間:16:30以降を予定しております。 ※集合場所・集合時間・開催時間はご当選者様にのみご案内いたします。 ■イベント内容 プレミアムサイン会 ※トークやパフォーマンスはございません。 ※サインするものは運営で用意します。それ以外へのサインはいたしません。 […]

