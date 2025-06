果歩が7月2日(水)に新曲「pizza」を配信リリースすることが決定した。 今作は複雑な乙女心を、軽やかでポップなサウンドとキュートな歌声にのせた作品。恋人にドタキャンされた夜、別に一人でも何だってできるけれど、やっぱり心の奥底には複雑な思いが渦巻いて、ふと色々思い出してしまう……そんな姿をまっすぐな言葉で歌い上げる。アレンジは「pool」や「ゆるり」と同様、森川祐樹が担当した。 また、今作のリリースを記念し、pre-add/pre-saveキャンペーンがスタート。期間中にApple Music/Spotifyにてライブラリ追加して応募するとオリジナルスマートフォン壁紙がプレゼントされる。 Digital Single「pizza」 2025.07.02 ReleasePre-add / Pre-save https://lnk.to/pizza_pre 関連リンク ◆果歩 Link in bio◆果歩 Twitter◆果歩 Instagram◆果歩 YouTube

