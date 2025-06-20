µð¿ÍÂÐÀ¾Éð¤Î½éÀï¤Ï5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö1-1¡×¡¡ÀèÀ©µö¤¹¤â4²ó¤Ëµð¿Í¡¦ÁýÅÄÎ¦¤¬Æ±ÅÀ¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤Êü¤Ä
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï µð¿Í-À¾Éð(20Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÉðÂÐµð¿Í¤Î½éÀï¡£À¾Éð¤¬2²ó¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢µð¿Í¤¬4²ó¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¤Ë¤Ï2¥¢¥¦¥È¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢1¼ºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡£
±ç¸î¤·¤¿¤¤µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï¡¢À¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ë½øÈ×·èÄêµ¡¤òºî¤ì¤º¡£¤·¤«¤·4²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¦µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÈ´¤±¤ë2ÎÝÂÇ¤È¤·¥Î¡¼¥¢¥¦¥È2¡¦3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤¬¡¢2µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Øµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£5²ó¤Ë¤â1¥¢¥¦¥È¤«¤é´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬2ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢·èÄêÂÇ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£