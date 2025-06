安い・うまい・個性的！ 大阪のスリランカ料理の名店がスパイス居酒屋をオープン

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今週は、大阪のスリランカ料理の名店が「セイロンカリー」が新たに手掛ける「スパイス処 らんか1/2」を紹介します!

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#224】「スパイス処 らんか1/2」

大阪スリランカ料理を代表する名店「セイロンカリー」の姉妹店として、2025年3月20日、西九条駅近くに「スパイス処 らんか1/2」がオープンしました。

昼はサンドイッチ店、夜はスリランカ料理を楽しめる居酒屋に

夜のみの営業で昼はオーナーの弟さんが営むサンドイッチ店となり、夜がオーナーであるお姉さんが営むスリランカ料理をベースとした居酒屋になります。

ラフな雰囲気の店内

カウンター中心でテーブル席もあり、一人でもグループでも使えそう。

お得な「ハッピードリンクセット」

まず目を引いたのは「ハッピードリンクセット」1,000円。こちらは好きなドリンク2杯にスパイス肴セットがつくというサービスメニュー。

アラックのコーラ割

ドリンクはスリランカのココナッツ焼酎とも言われるアラックのコーラ割(単品600円)を。これを2杯飲んだだけでも1,000円を超えてしまうわけですが、スパイス肴セットとしてアスパラのテルダーラ、うずらのテルダーラ(テルダーラとはスリランカ料理で油炒めというような意味ですが、スパイスも使用しているものが多いです)、カダラ(ひよこ豆のスパイスあえ)の3種が出てきて驚いていると、さらにロティフライも。何と4種です。原価が心配になってしまうほどのサービスぶり。

スパイス肴セットのアスパラのテルダーラ、うずらのテルダーラ、カダラ

スパイス肴セットのロティフライ

これだけで満足してしまいそうですが他の料理もおいしいのでここで終わってしまってはもったいないですよ。

「和牛のクミン炒め」

「和牛のクミン炒め」900円は、鉄板で野菜と共に熱々の状態で提供。写真右下の赤いものはルヌミリス(スリランカのスパイスペースト)。少しずつ混ぜながら食べるとさらにお酒が進みます。

「スパイスカツオ」

続いて「スパイスカツオ」800円はカツオのたたきのスパイスアレンジ料理。スパイスを使用したさっぱりとしたタレにガーリックチップやパクチーを合わせており、こちらもお酒が進みます。

カツオにもルヌミリスが合います!

「ルヌミリスが合いますよ」と小皿を出してくれたのでつけてみると爽やかな辛味がおいしさをさらに引き上げました。

どちらもオーセンティックなスリランカ料理というよりは、日本の居酒屋料理をスリランカの感覚でアレンジしたもの。厨房で腕を振るうのもスリランカ人の名シェフ。他にありそうでないテイストです。

「マグロのランプライス」

〆に「マグロのランプライス」980円を。カレーやおかずをパナナリーフで包んで蒸し上げたスリランカ料理。こちらはオーセンティックなおいしさで、セイロンカリーにもあるメニューですが、少し小さいサイズなのが居酒屋の〆としてちょうど良く、うれしいです。

〆のご飯ものとしてぴったりなサイズ感がうれしい

今後もセイロンカリーとはまた違うスリランカアレンジの居酒屋料理を追加していきたいとのこと。大阪でもスパイス料理でお酒を飲めるお店が増えてきましたが、その中でも個性あるスタイルのお店だと言えます。

安くておいしくて個性のある新感覚スリランカ居酒屋。今後の展開も楽しみな新店舗です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆スパイス処 らんか1/2住所 : 大阪府大阪市此花区西九条3-14-24TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

撮影:カレーおじさん

