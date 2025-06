NORIKIYOが、オリジナルアルバム『Cookin Selfish』を6月20日にリリースした。2023年6月20日に収監され、その3日後にリリースされた10枚目のオリジナルアルバム『犯行声明』に続く11枚目となる今作も、BACHLOGICフルプロデュースの作品になっている。配信とサブスクリプションでは全19曲の作品となっているが、初回プレスCD盤には1曲追加された全20曲が収録されており、6月23日まで開催されているクラウドファンディングの返礼品としてもラインアップされている。また、本作のリリースにあたって、アルバム収録曲から「Hey Omachi!」のミュージックビデオが公開されている。

さらに、NORIKIYOのオフィシャルウェブショップを兼ねるZAKAI.JPでは2008年に自身初のBACHLOGICフルプロデュースでリリースされた2ndアルバム『OUTLET BLUES』の2LPとTシャツの予約販売も開始。本2LPは枚数限定なので、コレクターにとっては予約必至のアイテムとなっている。<リリース情報>NORIKIYO『Cookin Selfish』発売日:2025年6月20日(金)=収録曲=1. Jigsaw Puzzle2. I Dont Know Yet3. Yeah Yeah Yeah4. Escape 2 tha Ocean5. Swimming Selfish6. Asshole Interlude7. Assou8. D.D.E. Interlude9. DouDemoE10. Get Out Here11. 珍客来店 Interlude12. Hey Omachi!13. G.O.D. Interlude14. Good Old Days15. Train Train Train16. 踊共17. おやすみ18. You Know What I Mean?19. IINDA.20. Distance (初回プレスCD盤限定)・NORIKIYOオフィシャルウェブサイト https://norikiyo.biz・NORIKIYO クラウドファンディング ページ https://crowdfunding.norikiyo.biz・クラウドファンディング返礼品購入サイト https://zakai.jp/?mode=cate&cbid=2952350&csid=0・NORIKIYO Official Instagram https://www.instagram.com/norikiyomegane/・NORIKIYO Official X https://x.com/norikiyo_info