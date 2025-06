【すみっコぐらし】ピザーラで新作スペシャルパックが販売中！今回の″すみっコ″たちの姿も可愛すぎ...

宅配ピザのPIZZA-LA(ピザーラ)は、2025年6月19日から「すみっコぐらしスペシャルパック」を数量限定で販売しています。

ピザ1枚につき1セット付けられる

この夏も、ピザーラと「すみっコぐらし」がコラボした「すみっコぐらしスペシャルパック」が登場しています。

好きなピザにプラス320円するだけで、限定デザインの「すみっコぐらしグラス」と「オリジナルシール」のセットを購入できます(ピザ1枚につき1セット)。

"夢みるしっぽず"がテーマの、ピザーラオリジナルデザインは見逃せません。

・すみっコぐらしグラス

キュートな推し活姿が描かれたオリジナルデザインです。

サイズは、直径約7cm・高さ約10cm。

・オリジナルシール

シール台紙に、ピザを楽しむすみっコたちが大集合。サイズは約9cm×7cmです。

「すみっコぐらしスペシャルパック」は数量限定のため、無くなり次第終了します。

※価格は税込です。

(C)2025 SAN-X CO., Ltd. All Rights Reserved.

東京バーゲンマニア編集部