3人組ロックバンド・UNISON SQUARE GARDENが、7月2日にリリースする映像作品『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」 at Utsunomiya city Cultural Hall 2024.10.01』のトレイラー映像を公開した。同作は、ベストアルバム『SUB MACHINE, BEST MACHINE』を携えて行われた20周年記念ツアーの映像を収録。シングル曲を中心としたセットリストで構成されており、公開されたトレイラーでもライブでの人気曲が抜粋されている。UNISON SQUARE GARDENの20年の歩みを凝縮した内容となっている。

また、同作と、3月に発売されたライブ映像集『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun" 2024.07.24 / "オーケストラを観にいこう" 2024.07.25 at Nippon Budokan』のリリースを記念して、展示イベント『UNISON SQUARE GARDEN museum 〜20年目のプロローグ〜』が6月28日より東京・渋谷のhmv museumにて開催される。会場では、昨年に開催された日本武道館公演3Daysやツアーなど20周年の軌跡を振り返る展示が行われ、両作品の連動特典サンプル「USG 20th BEST MACHINE ツアーミニトラック」「ツアートラックペーパークラフト」も展示される。このほか、ファンクラブイベント『FAN CLUB UNICITY 10th Anniversary "ROCK BAND is fan"』が7月6日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催されるほか、7月29日からは対バンツアー『fun time HOLIDAY 9』もスタート。syrup16g、凛として時雨、SHISHAMO、くるりらを迎え、全国7都市を巡る。