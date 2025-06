UNISON SQUARE GARDENが7月2日、ライブBlu-ray / DVD『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」 at Utsunomiya city Cultural Hall 2024.10.01』をリリースする。同映像作品のトレイラーが公開となった。 結成20周年記念ベストアルバム『SUB MACHINE, BEST MACHINE』を引っ提げた同ツアーは、シングル曲を中心としたセットリストで行われたものだ。公開されたトレイラーはライブでの人気曲を中心に構成されており、UNISON SQUARE GARDENの20年を彩ってきた楽曲たちを堪能できる仕上がりだ。 なお、『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」 at Utsunomiya city Cultural Hall 2024.10.01』、『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE “ROCK BAND is fun” 2024.07.24 / “オーケストラを観にいこう” 2024.07.25 at Nippon Budokan』の発売を記念して、6月28日より東京・渋谷hmv museum にて『UNISON SQUARE […]

The post UNISON SQUARE GARDEN、20周年オールタイムベストツアー収録映像作品のトレイラー公開 first appeared on BARKS.